Jorge Afonso Freitas quer perceber tempo de execução da nova faixa corta-fogo

O vereador Jorge Afonso Freitas votou favoravelmente a proposta relativa à criação de uma nova faixa corta-fogo, nas zonas altas do Funchal, mas questiona de que forma será conduzido o processo, por parte do Governo Regional, e quais os prazos para execução.

Funchal aprova recrutamento de 23 assistentes técnicos e oito bombeiros sapadores A Câmara Municipal do Funchal aprovou, hoje, o recrutamento de mais 23 assistentes técnicos que vão juntar-se aos 120 que já integraram, este ano, os quadros da autarquia. Foi igualmente aprovado o concurso para oito bombeiros sapadores, “reforçando o quadro dos bombeiros do município”.

O vereador independente salientou ainda a preocupação crescente face às previsões meteorológicas internacionais para o próximo Verão, "marcadas pelo fenómeno El Niño e pelos alertas de várias organizações internacionais que apontam para temperaturas muito acima da média e para um risco acrescido de incêndios florestais".

Para Jorge Afonso Freitas, do ponto de vista camarário e urbanístico, o processo reúne condições para avançar, mas considera essencial perceber se a obra conseguirá estar concluída ou suficientemente operacional em tempo útil para responder ao período crítico de incêndios que se aproxima.

Na sua intervenção, reforçou ainda que "a protecção das populações das zonas altas, a salvaguarda ambiental e a prevenção estrutural dos incêndios devem constituir prioridades absolutas" defendendo uma coordenação eficaz entre todas as entidades envolvidas no processo.