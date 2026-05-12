PS quer saber qual a razão para o lar de São Jorge não passar de "propaganda"

Isabel Garcês fez uma intervenção sobre o projecto de resolução do JPP que recomenda a concretização da obra de transformação da escola de São Jorge em lar de idosos, perguntando qual a razão "que impediu o Governo de avançar".

A deputada socialista refere a necessidade urgente de unidades de cuidados continuados e de apoio aos idosos e acusa o Governo e a maioria PSD/CDS de apenas "fazer propaganda em momentos politicamente convenientes".

Recordou as várias promessas, feitas pelo PSD, "em datas significativas" no concelho de Santana e em períodos eleitorais.