'Jackpot' do Euromilhões sobe para 105 milhões de euros

Não houve totalistas do primeiro prémio do Euromilhões no sorteio desta terça-feira, 19 de Maio, pelo que o ‘jackpot’ sobe para 105 milhões de euros no próximo sorteio.

De acordo com o apuramento divulgado pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o segundo prémio, no valor de 195.442,26 euros, saiu a três apostadores, nenhum em Portugal.

Já o quarto prémio contemplou dois apostadores em Portugal, que vão receber 1.855,77 euros cada.

O quinto prémio, de 122,85 euros, foi atribuído a 45 jogadores em território nacional.

A chave vencedora do sorteio n.º 040/2026 é composta pelos números 2, 12, 20, 38 e 45 e pelas estrelas 2 e 5.