Funchal aprova recrutamento de 23 assistentes técnicos e oito bombeiros sapadores

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, hoje, o recrutamento de mais 23 assistentes técnicos que vão juntar-se aos 120 que já integraram, este ano, os quadros da autarquia. Foi igualmente aprovado o concurso para oito bombeiros sapadores, “reforçando o quadro dos bombeiros do município”.

No final da reunião de Câmara, Jorge Carvalho abordou ainda o combate aos fogos florestais, indicando que foi dado um parecer favorável a um projecto do Governo Regional para a construção de uma faixa corta-fogo, nas zonas altas da cidade do Funchal.

“Todos os vereadores concordaram com essa iniciativa”, apontou o presidente da CMF, apesar de admitir que essa foi uma matéria que não chegou dentro do “tempo devido para apresentação aos vereadores”. De qualquer das formas, o assunto foi levado a votação, aceite pelos vereadores.

“Uma matéria como esta, que tem a sua urgência, não tendo qualquer implicação do ponto de vista urbanístico, merecia essa celeridade. Entendemos que não havia necessidade de ficar mais uma semana a aguardar para tomarmos essa decisão”, explicou Jorge Carvalho. Trata-se de uma faixa que ligará os Lombos de Santo António e de São Roque, numa obra orçada em mais de 8 milhões de euros.