Guarda-redes Manuel Neuer regressa dois anos depois à selecção alemã
O guarda-redes Manuel Neuer, do Bayern Munique, está de regresso à seleção alemã de futebol para disputar o Mundial2026, quase dois anos depois de se ter retirado da 'mannschaft', anunciou hoje o selecionador germânico.
Manuel Neuer, de 40 anos, ainda titular do Bayern, tinha deixado a seleção após o Europeu de 2024, competição na qual a Alemanha foi eliminada pela Espanha nos quartos de final, mas o selecionador Julian Nagelsmann convenceu-o agora a voltar.
O guarda-redes integra a lista hoje divulgada de 26 escolhidos para o Mundial, num campeonato em que a Alemanha integra o Grupo E, com Equador, Costa do Marfim e o estreante Curaçau.
Na competição, entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, Neuer deverá ser o titular da baliza, 'destronando' o também convocado Oliver Baumann (Hoffenheim), enquanto Alexander Nübel (Estugarda) deverá ser a terceira opção.
A Alemanha, quatro vezes campeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014), foi eliminada ainda na fase de grupos dos dois últimos Mundiais, no Qatar2022 e na Rússia2018.
Antes de seguir para os Estados Unidos, a equipa vai defrontar a Finlândia em jogo de preparação, em Mainz, em 31 de maio, e dias depois, em 06 de junho, já em Chicago, os Estados Unidos.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munique) e Alexander Nübel (Estugarda).
- Defesas: Joshua Kimmich (Bayern Munique), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Gross (Brighton, Ing), Antonio Rüdiger (Real Madrid, Esp), Malick Thiaw (Newcastle, Ing) e Jonathan Tah (Bayern Munique).
- Médios: Jamal Musiala (Bayern Munique), Jamie Leweling (Estugarda), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munique), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Estugarda) e Leon Goretzka (Bayern Munique).
- Avançados: Kai Havertz (Arsenal, Ing), Deniz Undav (Estugarda), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool, Ing), Nick Woltemade (Newcastle, Ing), Lennart Karl (Bayern Munique) e Leroy Sané (Galatasaray, Tur).