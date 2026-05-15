Jorge Santos anuncia vários investimentos para Campanário

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava aproveitou esta quinta-feira as comemorações dos 511 anos da freguesia do Campanário para voltar a pressionar o Governo Regional em torno da reformulação do nó rodoviário da freguesia, considerando que a intervenção deixou há muito de ser apenas uma reivindicação política para passar a representar “uma necessidade urgente da população”.

Na sessão solene realizada no Campanário, Jorge Santos dirigiu-se directamente ao secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, presente em representação do Governo Regional, para recordar que a população continua à espera de respostas concretas para problemas estruturais da freguesia.

“Há obras e decisões que deixaram há muito de ser apenas reivindicações políticas. São necessidades urgentes da população”, afirmou o autarca.

Entre essas prioridades, destacou a reformulação do nó rodoviário do Campanário, apontando impactos directos na segurança, mobilidade e qualidade de vida da população.

“Sei que existe esse compromisso por parte do Governo Regional e quero acreditar que o tempo das intenções dará agora lugar ao tempo da execução”, declarou, acrescentando que “as pessoas continuam a esperar, é verdade, mas não podem perder a esperança de ver concretizadas obras fundamentais para o futuro desta freguesia”.

Ao longo do discurso, Jorge Santos procurou igualmente apresentar um conjunto de investimentos e intervenções municipais previstos para a freguesia do Campanário, defendendo uma lógica de continuidade e execução.

Entre as obras já em curso, anunciou a conclusão ainda durante este trimestre do caminho do Tranqual, apontado como uma intervenção importante para melhorar a mobilidade local e as acessibilidades quotidianas da população.

O autarca revelou também que a nova estrada da Pedra Vigia deverá ficar concluída até ao final do verão, sublinhando que o investimento permitirá melhorar a circulação rodoviária e criar melhores condições urbanísticas e habitacionais naquela zona da freguesia.

Na área da habitação, Jorge Santos anunciou a conclusão da reabilitação da Escola do Porto Ribeira, projecto que permitirá disponibilizar seis fogos habitacionais no Campanário.

O presidente da Câmara adiantou ainda que estão a ser preparados outros projectos considerados estruturantes para a freguesia, entre os quais a futura Estrada da Amoreira, apresentada como uma resposta a antigas reivindicações relacionadas com mobilidade e ligações internas.

Outro dos investimentos destacados foi o alargamento do cemitério do Campanário, obra que incluirá a construção de uma capela mortuária e reorganização do arruamento posterior.

“Não é apenas uma obra física. É uma resposta a uma realidade sentida há anos pela população”, afirmou.

Jorge Santos abordou também a situação do Calhau da Lapa, admitindo que a eventual reabertura do espaço continua dependente de garantias de segurança e de enquadramento técnico.

Segundo revelou, a Câmara Municipal já possui um relatório do LREC e aguarda agora definição sobre o enquadramento da futura intervenção, estando igualmente em desenvolvimento um projecto de mitigação de risco.

“Há uma prioridade que não admite hesitações: a proteção de quem vive e circula nestes locais”, sublinhou.

Durante a intervenção, o presidente da Câmara anunciou ainda futuros investimentos na recuperação de travessias hidráulicas em arruamentos municipais, reforço da limpeza urbana e repavimentação de vias degradadas na freguesia.

A sessão ficou também marcada pela homenagem a antigos autarcas da freguesia, entre ex-presidentes de junta e antigos membros das assembleias de freguesia.

“O trabalho autárquico raramente é visível no imediato. É feito de decisões discretas, de resolução de problemas concretos e, muitas vezes, de escolhas difíceis sem reconhecimento imediato”, afirmou Jorge Santos.