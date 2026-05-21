Tempo mais quente e poucas nuvens nas previsões para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu, em geral, pouco nublado e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperada uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. Os termómetros deverão subir aos 22ºC e 21ºC, respectivamente, na Madeira e no Porto Santo. As mínimas deverão rondar os 16ºC.

No Funchal, as previsões apontam para um registo semelhante, com céu, em geral, pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros no final do dia. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro, aumentando para 1 metro no final do dia.

A temperatura da água do mar deverá rondar os 18/19ºC.