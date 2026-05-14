Jorge Afonso Freitas alerta para necessidade de melhorar pavimento junto ao Forum Madeira

O vereador Jorge Afonso Freitas alertou, hoje, na reunião da Câmara Municipal do Funchal, para a necessidade de manutenção e melhoria das condições do pavimento junto do Forum Madeira. O autarca independente chamou a atenção para o estado da calçada portuguesa no passadiço.

Na sua intervenção, de acordo com nota à imprensa, o autarca sublinhou a importância de se pensar numa cidade mais orientada para os peões, defendendo que a calçada portuguesa deve ser executada e mantida em condições de nível, evitando inclinações que possam comprometer a segurança e a acessibilidade dos utilizadores.

Jorge Afonso Freitas reforçou ainda que os pavimentos urbanos devem estar em bom estado de conservação, garantindo não apenas segurança, mas também dignidade e qualidade do espaço público.

O vereador destacou igualmente que a recente reorganização do trânsito na zona do Fórum Madeira apresentou melhorias, considerando "positiva a evolução registada na gestão da circulação rodoviária naquele ponto da cidade".

A intervenção insere-se, segundo o autarca, numa visão mais ampla de qualificação do espaço urbano, onde a mobilidade pedonal e a manutenção das infraestruturas devem ser prioridades na gestão municipal.