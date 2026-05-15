Israel e Líbano acordam mais 45 dias de cessar-fogo

Israel e Líbano acordaram hoje em Washington um prolongamento de 45 dias do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril, anunciou o Departamento de Estado norte-americano, anfitrião das negociações de paz.

No final do segundo dia de conversações na capital norte-americana, ambos os países agendaram uma nova ronda negocial para os dias 02 e 03 de junho, bem como uma reunião a nível militar no Pentágono em 29 de maio.

"Esperamos que estas discussões avancem para uma paz duradoura entre os dois países, para o pleno reconhecimento da soberania e integridade territorial de cada um e para o estabelecimento de uma verdadeira segurança ao longo da fronteira partilhada", declarou Tommy Pigott, porta-voz do Departamento de Estado, nas redes sociais.