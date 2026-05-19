Marcos Freitas e Tiago Apolónia conquistam título de pares no WTT Feeder Lagos

História escrita em Lagos!

O madeirense Marcos Freitas, ao lado do seu colega de selecção, Tiago Apolónia conquistou hoje o título de pares masculinos na primeiro edição de sempre do WTT Feeder Lagos 2026, etapa do circuito mundial de ténis de mesa.

A dupla portuguesa dominou a competição do início ao fim vencendo todos os jogos por 3-0. Uma caminhada perfeita numa prova que teve este ano a sua estreia em Lagos.

Primeira edição da prova. Primeiros campeões. E com uma exibição sem dar hipóteses.

Na grande final que teve a duração de pouco mais do que 28 minutos s olímpicos portugueses venceram os franceses Hugo Deschamps/Alexis Kourachi por 3-0 e com os parciais dos sets a serem de 13-11, 11-8 e 11-3.