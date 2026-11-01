Governo Regional expressa pesar pela morte de empresário Jorge Freitas na África do Sul

O Governo Regional da Madeira expressou hoje a sua consternação pelo falecimento do empresário madeirense Jorge Freitas na África do Sul, destacando também a sua dedicação às causas sociais e comunitárias.

Na nota divulgada pela direção regional das Comunidades e Cooperação Externa, o executivo madeirense salienta que Jorge Freitas, natural do concelho de Santa Cruz, contíguo a leste do Funchal, faleceu em Joanesburgo.

Na nota aponta que era uma "figura reconhecida e estimada no seio da comunidade portuguesa e madeirense na África do Sul, distinguiu-se não apenas pelo seu percurso empresarial, mas também pelo profundo sentido de solidariedade e pela dedicação às causas sociais e comunitárias.".

No documento, destaca o seu "empenho em prol da comunidade que ficou particularmente marcado pelo exercício das funções de vice-presidente da Academia do Bacalhau de Joanesburgo e de presidente do Lar Sociedade de Beneficiência, instituições às quais dedicou parte significativa do seu tempo, da sua disponibilidade e do seu espírito de serviço".

Para o Governo Regional, "a memória e o exemplo do compromisso de Jorge de Freitas com a comunidade permanecerão como testemunho do seu percurso e da ligação que sempre manteve à Madeira e aos madeirenses".