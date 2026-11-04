Funchal com condicionamentos rodoviários devido a trabalhos

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior divulgou, através das suas redes sociais, um conjunto de alterações rodoviárias que vão ser implementadas em várias artérias do Funchal, devido à realização de trabalhos de destroçamento de touças.

De acordo com o aviso, as intervenções vão decorrer em quatro arruamentos, entre os dias 6 e 11 de Novembro e estão previstos condicionamentos à circulação rodoviária e, em alguns casos, proibição de estacionamento.

No dia 6 de Novembro, a circulação rodoviária estará condicionada e será proibido estacionar na Avenida Arriga, entre as 09h30 e as 17 horas.

Já no dia 9 de Novembro, os trabalhos vão decorrer na faixa norte da Rua D. Carlos I, no sentido este-oeste, também entre as 09h30 e as 17 horas, com condicionamento da circulação.

No dia 10 de Novembro, será condicionado o trânsito e proibido o estacionamento na Rua José Pedro de Ornelas, junto ao número 26, no mesmo horário.

Por fim, no dia 11 de Novembro, as alterações vão afectar a Avenida da Madalena, entre as 09h30 e as 15 horas, estando igualmente previsto o condicionamento da circulação e a proibição de estacionamento.

A Junta de Freguesia apela à compreensão dos condutores pelos eventuais incómodos causados e solicita a colaboração de todos no cumprimento da sinalização e das orientações dadas no âmbito destes condicionamentos.