Cerca de 200 empresas brasileiras em Lisboa para captar investimento

Cerca de 200 empresas brasileiras vão participar na Web Summit Lisboa para tentar captar investimento e procurar oportunidades de negócio no mercado europeu, anunciou hoje a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Entre 08 e 13 de novembro, a missão liderada pela ApexBrasil, em parceria com o Sebrae Startups, reúne empresas de todas as regiões do país e representantes de dez parques tecnológicos brasileiros a participar no evento.

Segundo a organização, empresas brasileiras captaram cerca de 700 milhões de dólares (623 milhões de euros) nas edições anteriores, através de contactos e negociações iniciados no evento.

A presença brasileira terá como centro um pavilhão de 324 metros quadrados na MEO Arena, com programação entre 10 e 12 de novembro.

Na agenda constam encontros com investidores, apresentações de negócios e debates com convidados internacionais.

O Brasil acolhe desde 2023 uma edição do Web Summit na cidade do Rio de Janeiro, marcando a chegada da conferência tecnológica à América Latina.

A Web Summit, que teve a sua primeira edição em Lisboa em 2016, registou em 2025 um recorde 71.386 participantes de 157 países, estando presentes 1.857 investidores de 86 países, segundo dados da organização.

O atual contrato da cimeira tecnológica com Lisboa vai até ao final de 2028.