JPP faz aprovar em Lisboa propostas para reduzir custo de vida e apoiar crianças com doença oncológica

O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) à Assembleia da República, Filipe Sousa, manifestou satisfação pela aprovação, na passada quarta-feira, de três iniciativas apresentadas pelo partido, relacionadas com os custos da insularidade, o acompanhamento de crianças com doença oncológica e a promoção do teletrabalho para reduzir despesas com combustíveis.

Para o parlamentar, a aprovação das propostas demonstra que, mesmo com apenas um representante na Assembleia da República, é possível alcançar consensos e obter resultados em matérias com impacto directo na vida dos cidadãos.

Uma das iniciativas aprovadas foi o projecto de resolução que propõe medidas para reduzir os sobrecustos da insularidade no custo de vida das Regiões Autónomas. A proposta reuniu os votos favoráveis do JPP, Chega, PS, Livre, PCP, BE e PAN, enquanto PSD, IL e CDS-PP optaram pela abstenção.

"A insularidade não pode continuar a ser reconhecida apenas nos discursos. Tem de ter consequências nas decisões do Estado e nas medidas destinadas a reduzir o custo de vida de quem vive nas ilhas", defendeu Filipe Sousa, considerando que a aprovação representa um passo importante no reconhecimento das dificuldades acrescidas enfrentadas pelas populações insulares.

Outra das propostas aprovadas recomenda ao Governo que permita o acompanhamento simultâneo, por ambos os progenitores, de filhos com doença oncológica. A iniciativa contou com o apoio do JPP, Chega, IL, Livre, PCP, CDS-PP, BE e PAN, tendo PSD e PS optado pela abstenção.

"Uma criança com uma doença oncológica precisa de todo o apoio possível. E os pais não devem ser obrigados a escolher qual deles acompanha um filho num dos momentos mais difíceis da vida de uma família", sublinhou o deputado, defendendo que, nestas situações, não pode haver "burocracia acima da humanidade".

A terceira iniciativa recomenda ao Governo a promoção do teletrabalho, sempre que as funções o permitam, como forma de diminuir as deslocações e os encargos dos trabalhadores com combustíveis. A proposta recebeu votos favoráveis do JPP, Livre, PCP e PAN, com a abstenção das restantes forças políticas.

Filipe Sousa esclareceu que o objectivo não passa por impor o teletrabalho, mas por incentivar a sua adopção mediante acordo entre trabalhadores e empregadores, sempre que seja compatível com as funções desempenhadas.

O deputado destacou ainda a capacidade do JPP para reunir apoios de diferentes quadrantes políticos, apesar da sua representação parlamentar limitada.

"Somos um partido nacional de cariz regional e temos apenas um deputado na Assembleia da República. Isso nunca será desculpa para fazer menos. Pelo contrário. Estamos aqui para trabalhar, apresentar propostas e procurar soluções para problemas concretos", afirmou.

Para Filipe Sousa, as três aprovações demonstram que a dimensão de um partido não determina a relevância das suas iniciativas. "Uma boa proposta não precisa de ter a assinatura de um grande partido para ser aprovada. O que importa é ser útil às pessoas", concluiu.