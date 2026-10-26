Porto Santo: atenção, ambição e compromisso

A decisão de realizarmos, no próximo dia 14 de novembro, o nosso Conselho Regional na Ilha do Porto Santo, não é uma mera escolha, mas, sim, uma afirmação política muito evidente de que a Madeira e o Porto Santo fazem parte do mesmo projeto político, assente na coesão territorial, na proximidade às populações e na continuidade de uma estratégia de desenvolvimento que é pensada e diariamente executada de forma global.

Num tempo em que a política é tantas vezes reduzida ao imediatismo das declarações e à disputa permanente de protagonismos – para já não falar da demagogia e do populismo que, infelizmente, subsistem pela mão daqueles que continuam a defender aquilo que não fazem nem querem ou sabem fazer – importa reconhecer o significado de todos os esforços que procuram aproximar as estruturas partidárias às realidades locais e, acima de tudo, valorizar o papel de cada concelho e, neste caso, de cada uma das nossas Ilhas habitadas, na construção da Região que somos.

A verdade é que é através desta proximidade ao território e às nossas bases, entendidas enquanto braços armados do nosso PSD/Madeira, que se identificam necessidades, que se definem prioridades e que se constroem ou reformulam as respostas para os desafios do presente e do futuro.

No caso do Porto Santo, esta proximidade assume particular relevância, já que a sua dupla insularidade, as suas limitações associadas à mobilidade, a necessidade de assegurar serviços públicos de qualidade e a importância de criar oportunidades económicas tornam indispensável uma estratégia política consistente e capaz de responder às especificidades desta Ilha que, felizmente, tem sido liderada pelo PSD/Madeira.

Aliás, importa, a este nível, reconhecer o trabalho que o Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque e em estreita articulação com a autarquia local, tem vindo a cumprir, com investimentos estruturantes para o Porto Santo, dos quais se destacam a futura Unidade Local de Saúde, a aposta na construção de mais Habitação e o investimento efetivo na sustentabilidade energética e ambiental, entre muitos e muitos outros exemplos.

O nosso Conselho Regional, a 14 de novembro deve, assim, ser entendido como uma oportunidade para reafirmar compromissos, consolidar prioridades e fortalecer a ligação entre o PSD/Madeira e a população Porto-santense.

Aliás, a nossa expetativa é a de que, juntos, possamos contribuir e encerrar mais este ano reforçando a nossa unidade interna, valorizando o extraordinário trabalho dos nossos Militantes e sabendo prever e planear a nossa estratégia política para o próximo ano, conscientes de que é necessário e fundamental mantermos todas as nossas estruturas ativas, mobilizadas e próximas da população, mesmo sem eleições, porque é esse trabalho que reforça a nossa credibilidade e aumenta a confiança dos nossos cidadãos.

Da nossa parte, continuaremos a transformar investimento em progresso, proximidade em resultados e ambição política em melhores condições de vida para toda a nossa população.

O Porto Santo merece esta atenção, esta ambição e este compromisso.

Contamos, tal como sempre, com todos!