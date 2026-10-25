Um ano de presidência, de trabalho e de compromisso

Há precisamente um ano, assumi a presidência da Câmara Municipal de São Vicente, com sentido de responsabilidade, determinação e vontade de fazer mais e melhor pela nossa terra e pelas nossas gentes. Hoje, olho para este primeiro ano com orgulho no caminho percorrido, gratidão por todos os que caminham connosco e ambição por tudo o que ainda queremos concretizar.

LIMPO. Uma palavra simples, uma mensagem forte e uma forma de estar na função pública. Significa, acima de tudo, ser correto. Significa agir com seriedade, decidir com transparência e tratar todos com respeito. Servir não é apenas ocupar um cargo: é assumir um compromisso diário com as pessoas, com o presente e, sobretudo, com o futuro.

Ao longo deste primeiro ano, trabalhámos, enfrentámos desafios, procurámos soluções e demos passos importantes. Mas sabemos que há muito por fazer. É por isso que não abrandamos, não nos acomodamos e não perdemos de vista o que realmente importa: melhorar a vida dos cidadãos e construir um São Vicente cada vez mais forte, dinâmico e preparado para o futuro.

Este trabalho é feito em equipa. Quero agradecer ao Executivo Municipal e a todo o Gabinete, cuja dedicação e espírito de missão têm sido fundamentais para transformar ideias em ação e compromissos em resultados. Uma palavra de apreço às Juntas de Freguesia, próximas das populações e atentas às necessidades de cada comunidade. Também a Assembleia Municipal merece reconhecimento pelo seu contributo para a vida democrática e o progresso do concelho.

Acredito numa liderança que escuta, que aproxima, que decide e que concretiza. Liderar não é pensar apenas em alguns, mas em todos. É com esta convicção que continuaremos a avançar e a procurar respostas eficazes para os desafios de São Vicente.

O ritmo vai acelerar. Queremos fazer mais e melhor, com novas ideias, ambição, proximidade e a determinação de sempre. Cada dia conta, cada projeto importa e cada cidadão merece o nosso melhor.

Ao fim deste primeiro ano, a mensagem é simples: estamos aqui para continuar. Com trabalho, coragem, transparência e sentido de responsabilidade, sem abdicar dos princípios que orientam a nossa atuação. O que já fizemos dá-nos confiança; o que falta fazer dá-nos ainda mais força.

A todos os que acreditam, colaboram e trabalham connosco, o meu obrigado.

Um ano depois, a vontade é maior, a ambição é mais forte. O compromisso mantém-se intacto.

São Vicente merece o melhor de nós. E o melhor ainda está por vir!