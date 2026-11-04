Sporting diz que Rui Borges "ficará para sempre na história" do clube

O Sporting partilhou hoje nas redes sociais uma mensagem de despedida ao treinador de futebol Rui Borges, recordando que o técnico "ficará para sempre" ligado à história do clube lisboeta.

"Ficará para sempre na nossa história, mister. Deixou-nos memórias a verde e branco que jamais esqueceremos. Obrigado por tudo, mister Rui Borges", escreveram os 'leões'.

A publicação do emblema 'leonino', acompanhada por fotografias e vídeos do agora ex-treinador da equipa principal, surge no dia seguinte à vitória por 1-0 frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, para a Liga dos Campeões, em que o Sporting foi interinamente comandado por Tiago Fernandes, responsável pela equipa B.

Já hoje, o Lyon anunciou a saída de Paulo Fonseca para o Sporting, sendo que a apresentação do novo treinador está marcada para as 20:00.

A homenagem dos 'leões' a Rui Borges serve para encerrar em definitivo a ligação de quase duas épocas do técnico transmontano de 45 anos, cujo anúncio de saída já tinha sido consumado no domingo.

Apesar de a sua saída ter sido precipitada por uma fase de contestação devido a exibições irregulares no campeonato, a estrutura 'verde e branca' optou por sublinhar o legado positivo e os momentos de união vividos no balneário.

Contratado em dezembro de 2024 ao Vitória de Guimarães, o treinador despede-se de Alvalade com a 'dobradinha' em 2024/25, face à conquista do título de campeão nacional e da Taça de Portugal.

Rui Borges assinou ainda a melhor prestação da história do Sporting na Liga dos Campeões, em 2025/26, ao fixar um recorde de triunfos na prova e tornar-se o primeiro técnico do clube a guiar a equipa até aos quartos de final sob o novo formato competitivo.

No entanto, na época passada acabou por perder a Supertaça para o Benfica, ficar-se pelas meias-finais da Taça da Liga e terminar a I Liga na segunda posição, antes de os 'leões' serem surpreendentemente derrotados na final da Taça de Portugal pelo Torreense, da II Liga.

O treinador português fecha definitivamente o seu ciclo em Alvalade com um registo global de 99 jogos oficiais divididos por todas as competições, contabilizando 64 vitórias (a última das quais com o Casa Pia, na passa sexta-feira), 22 empates e 13 derrotas.

Ao longo do seu trajeto profissional, o técnico natural de Mirandela conta ainda com passagens pelo comando de Académico de Viseu, Académica de Coimbra, Nacional da Madeira, Vilafranquense, Mafra e Moreirense, clube em que se estreou na I Liga na temporada de 2023/24.