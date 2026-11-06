EUA oferecem 44,5ME por três líderes de cartel criminoso Tren de Aragua

O Departamento de Justiça norte-americano ofereceu hoje recompensas de até 50 milhões de dólares (44,5 milhões de euros) por informações que levem à detenção de três alegados líderes da organização criminosa internacional Tren de Aragua.

Os responsáveis da organização, classificada pelo governo de Donald Trump como um grupo terrorista estrangeiro, são Yohan José Romero, conhecido pela alcunha de "Yohan Petrica"; Giovanni Vicente Mosquera Serrano, conhecido por "El Viejo"; e Juan Gabriel Rivas Núñez, conhecido por "Juancho".

As recompensas individuais são de 20 milhões de dólares por Romero, 15 milhões por Mosquera Serrano e outros 15 milhões por Rivas Núñez.

Os três foram denunciados em 2025, no Distrito Sul do Texas, por conspiração para prestar apoio material ao Tren de Aragua.

Em julho, foi apresentada uma terceira queixa formal, contendo nove acusações, que veio a público esta semana. Mosquera Serrano enfrenta ainda acusações de conspiração para fabricar e distribuir cocaína, bem como de distribuição internacional desta droga.

O Departamento de Justiça informou que a investigação, conduzida em conjunto pela polícia federal de investigação (FBI) e pela Administração de Combate às Drogas (DEA), conta com a colaboração de autoridades colombianas e norte-americanas.