Joana Ornelas lidera finalistas do Liceu

Os alunos da Escola Secundária Jaime Moniz elegeram, esta manhã, a sua Comissão de Finalistas. Os jovens escolheram Joana Ornelas, aluna do 12.º ano, turma 5, do curso de Ciências e Tecnologias, para presidente da Comissão.

A equipa de Joana Ornelas foi a única lista candidata a este acto eleitoral, que decorreu com normalidade na parte da manhã. Além da presidente, Inês Freitas é a vice-presidente , Xavier Libério, tesoureiro, Vitória Martins, primeira vogal, e Sara Freitas, segunda vogal.

A Comissão de Finalistas tem como objectivos promover a inclusão dos alunos e manter a escola activa, proporcionando sugestões de visitas de estudo e uma diversidade de actividades pedagógicas e cívicas para manter o bom ambiente escolar. Outro objectivo é o de tornar o dia da Bênção das Capas, tradição do "Liceu", muito especial para todos os envolvidos.