Democrata Jeffries candidato "de mudança" a líder da Câmara de Representantes

O líder democrata na Câmara de Representantes norte-americana, Hakeem Jeffries, anunciou hoje, numa carta aos colegas de bancada, a sua candidatura de "mudança" à presidência da câmara baixa do Congresso, após a concludente vitória democrata nas eleições intercalares.

Jeffries, que pode tornar-se o primeiro presidente afroamericano da Câmara de Representantes, surge como o claro favorito para ocupar o cargo e já na terça-feira --- em plena contagem dos votos durante o dia das eleições intercalares ---, recebeu o apoio público da ex-líder democrata no Congresso, Nancy Pelosi.

"Contra todas as expectativas, os democratas na Câmara obtiveram um sucesso consistente, mesmo estando em minoria", escreveu Jeffries na carta. "Agora, na maioria, precisamos de promover a mudança significativa que o povo americano exige", adiantou

Durante a campanha, Jeffries realçou que pretende trabalhar em políticas que visem a redução do custo de vida --- medidas que poderão angariar um amplo apoio dentro da bancada.

Adiantou, inclusive, que irá procurar votações imediatas para eliminar as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, reverter os cortes promovidos pelos republicanos no programa de cuidados de saúde Medicaid e na Lei de Assistência Acessível (Obamacare).

Prometeu ainda uma agenda de fiscalização rigorosa, que inclui investigações sobre Trump e sua família, governo e aliados no setor empresarial.

As intercalares representaram um duro golpe para o Partido Republicano, após os democratas terem concretizado os cenários mais otimistas para conquistar o controlo das duas câmaras do Congresso dose alcançarem vitórias históricas na corrida para governador em estados como o Texas, Ohio ou a Geórgia.

Durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), a Câmara dos Representantes, então controlada pelos democratas, aprovou duas acusações de 'impeachment' contra o Presidente republicano, esforços que posteriormente não prosperaram no Senado (câmara alta).

Jeffries fez parte da equipa de legisladores que defendeu perante o Senado os argumentos do primeiro processo de 'impeachment' contra o Presidente, em 2020.

Após a vitória, o político congratulou os democratas pelo resultado surpreendente nas eleições intercalares e disse que o partido não procurará "ajustar contas" com o Presidente norte-americano e que preferia sim "resolver os problemas" dos cidadãos.

A nova composição do Congresso permitirá aos democratas influenciar a política orçamental e a aprovação de legislação, além de reforçar a fiscalização da administração republicana.