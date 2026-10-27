Novo acesso a Santo António custa 3,5 milhões de euros

O Governo Regional vai investir 3,5 milhões de euros na construção de um novo acesso rodoviário em Santo António, no Funchal, que irá permitir ligar a zona da Quinta dos Cedros à Levada do Cavalo. A intervenção, com cerca de 400 metros de extensão, deverá arrancar no início do próximo ano e pretende melhorar a circulação automóvel e as condições de acesso aos transportes públicos nesta zona da freguesia.

O anúncio foi feito, esta terça-feira, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante a cerimónia de entrega das chaves de 15 apartamentos do Complexo Habitacional Cedros IV, um empreendimento de tipologia T2 que representou um investimento de 3,6 milhões de euros.

Vamos lançar o concurso dentro de pouco tempo Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

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A futura estrada deverá incluir uma rotunda, uma travessia sobre a ribeira e uma ligação ao longo de uma das suas margens, sendo igualmente necessário executar trabalhos de reforço e protecção das margens da linha de água.

Segundo o chefe do executivo, a nova ligação permitirá aliviar o trânsito no Caminho de Santo António e na via distribuidora da Madalena, melhorando também a circulação na zona da RTP e da escola.

Albuquerque adiantou ainda que este investimento já está contemplado na preparação do próximo Orrçamento Regional. Quanto à execução, apontou para o início de 2027, embora sem avançar uma data concreta para a conclusão dos trabalhos.

Transportes públicos entre as prioridades

Uma das preocupações levantadas durante a cerimónia prendeu-se com as dificuldades de acesso aos transportes públicos, particularmente sentidas pelos moradores mais idosos.

Albuquerque explicou que a nova estrada deverá facilitar a circulação dos autocarros e melhorar a acessibilidade à zona habitacional. Ainda assim, reconheceu que existem limitações relacionadas com as características dos veículos que podem operar naquele local.

"Não pode ser todo o tipo de autocarro", disse, lembrando que já existe uma carreira a servir a zona, embora condicionada pelas características dos acessos.

Relativamente aos 15 apartamentos agora entregues, o presidente do Governo Regional salientou que se destinam a famílias que enfrentavam dificuldades habitacionais, incluindo pessoas que estavam "em situações de grande precariedade".

O empreendimento Cedros IV integra a resposta pública às necessidades de habitação na Madeira, numa altura em que o Executivo mantém diferentes modalidades de apoio, desde a habitação social ao arrendamento acessível e às soluções cooperativas.