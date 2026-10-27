TAP retoma hoje voos diretos entre Lisboa e Caracas

A TAP vai retomar os voos diretos entre Lisboa e Caracas, na Venezuela, esta terça-feira, numa ligação que tinha sido interrompida depois do terramoto que afetou este país da América do Sul.

A operação deverá ser retomada com duas frequências semanais, às terças-feiras e aos domingos.

No caso das ligações na terça-feira, partem de Lisboa às 11:50 e têm chegada prevista a Caracas às 17:00, enquanto o sentido inverso tem partida da capital venezuelana às 21:00 e chegada a Lisboa às 09:00 do dia seguinte.

Quanto aos domingos, as partidas de Lisboa estão programadas para as 10:00 e as chegadas a Caracas às 15:05. Já o voo de regresso deve partir pelas 18:55 e aterrar em Lisboa às 06:55 do dia seguinte.

"O regresso da ligação direta a Caracas recupera uma rota de especial relevância para as relações entre Portugal e a Venezuela. Para a numerosa comunidade portuguesa e lusodescendente no país, a reposição do voo direto representa também o restabelecimento de uma ligação mais próxima a Portugal", refere a companhia aérea estatal num comunicado divulgado segunda-feira.

A TAP reforçou ainda que durante o período em que a operação para Caracas esteve interrompida "manteve o seu compromisso com a Venezuela e com a comunidade portuguesa no país, nomeadamente através da sua operação para Valência".