Saiba o que hoje é notícia

Os trabalhadores da Metro Transportes do Sul vão estar em "greve total" hoje e quarta-feira, reivindicando uma atualização salarial que "tenha em conta a perda de poder de compra" e melhores condições de trabalho, segundo o sindicato dos maquinistas.

A paralisação, convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses, terá diferentes modalidades entre hoje e o dia 27 de outubro.

Assim, para hoje e quarta-feira está prevista uma "greve total", sendo que a partir de quinta-feira e até 27 de outubro a paralisação será às "duas últimas horas dos períodos de trabalho iniciados nestes dias", de acordo com o sindicato.

Num aviso divulgado na página da Internet, a Metro Transportes do Sul já alertou para a possibilidade da ocorrência de perturbações na circulação e divulgou os serviços mínimos decretados até dia 27.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 19.ª edição do festival literário Escritaria, em Penafiel, homenageia o escritor timorense Luís Cardoso entre hoje e domingo, e inclui um tributo a Luís Represas, cruzando memórias de Timor com a causa palestiniana.

A decorrer sobretudo no centro cultural Ponto C - Cultura e Criatividade, mas também em escolas, espaços públicos e outros equipamentos culturais de Penafiel (distrito do Porto), a homenagem a Luís Cardoso cruza-se também com as palestinianas Mona Miari e Shahd Wadi.

Ao longo de seis dias aquele concelho do distrito do Porto recebe nomes como Ondjaki, Américo Aguiar, Adelino Gomes, Ana Gomes, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Ana Sousa Dias, Dulce Pontes, Sérgio Godinho e João Gil.

Hoje tem lugar a performance "Desver", de Joana Craveiro, "centrada nas memórias de resistência da Palestina".

DESPORTO

O FC Porto procura quebrar hoje o ciclo de derrotas da Liga dos Campeões de futebol de 2026/27, ao receber os neerlandeses do PSV Eindhoven, em jogo da terceira jornada da fase de liga.

O campeão português perdeu os dois primeiros encontros, frente aos ingleses do Manchester City, em casa, por 2-0, e na visita aos espanhóis do Betis, por 3-2, em contraste com o rival Sporting, que se impôs nas duas rondas inaugurais e recebe na quarta-feira os austríacos do LASK Linz em busca do terceiro triunfo seguido.

A equipa portuense, campeã europeia em 1987 e 2004, ainda está em 'branco' na atual edição da mais importante prova europeia de clubes e ocupa apenas o 30.º lugar, em zona de eliminação direta, tal como o PSV Eindhoven, 26.º classificado, também ainda sem qualquer vitória, mas já com um ponto conquistado.

O FC Porto protagonizou uma entrada em falso na 'Champions', mas lidera de forma destacada a I Liga portuguesa, com oito triunfos em igual número de jornadas, enquanto o PSV Eindhoven - campeão europeu pela única vez em 1988, numa final em que derrotou o Benfica no desempate por grandes penalidades -- é terceiro posicionado na Liga neerlandesa.