As Forças Armadas do Peru localizaram esta sexta-feira um helicóptero militar que se durante uma missão na maior região produtora de coca do país andino, confirmando a morte de oito ocupantes e a sobrevivência de apenas um militar.

O Comando Especial das Forças Armadas peruanas informou que a aeronave acidentada era um helicóptero Mi-17 da Força Aérea do Peru (FAP), que participava numa operação para retirar uma patrulha militar no Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro, conhecida como VRAEM.

O único sobrevivente do acidente é o piloto e comandante do helicóptero, que foi transportado de urgência para a capital, Lima, para receber cuidados médicos especializados.

Entre os militares mortos encontram-se cinco elementos da Força Aérea e três do Exército peruano.

Segundo informações preliminares das Forças Armadas, o helicóptero caiu na zona de Sanabamba, uma área rural do VRAEM situada na região andina de Ayacucho, no sul do país.

As causas do acidente permanecem desconhecidas e está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias da queda da aeronave.

É o segundo helicóptero Mi-17, de fabrico russo, a sofrer um acidente grave este ano, depois de outro se ter despenhado em fevereiro numa zona montanhosa da região de Arequipa, também no sul do Peru, sob condições de nevoeiro intenso.

O VRAEM é uma extensa região de selva montanhosa que abrange territórios de quatro departamentos na vertente oriental do sul dos Andes peruanos. Daquela área sai aproximadamente metade da cocaína produzida no Peru, considerado o segundo maior produtor mundial desta droga, depois da Colômbia.

Na região, o narcotráfico convive com remanescentes do Sendero Luminoso, organização maoista fundada por Abimael Guzmán, já falecido, que participou no conflito armado interno peruano entre 1980 e 2000.

Segundo a Comissão da Verdade e Reconciliação, esse conflito provocou cerca de 69 mil vítimas mortais.