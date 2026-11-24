O Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNCGP) acusou hoje a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) de pressões para execução de tarefas que ultrapassam os serviços mínimos, situação que a DGRSP nega, garantindo o estrito cumprimento da lei.

O SNCGP denunciou hoje que os seus associados estão "a ser alvo de uma pressão crescente por parte do senhor Diretor-Geral, que invoca a sobrelotação dos estabelecimentos prisionais (...) para justificar a transferência forçada de reclusos" e que "a pressão da violação dos serviços mínimos prende-se também com as ordens dadas para que se realizem diligências que não estão enquadradas, bem como alguns serviços internos dos estabelecimentos", situação já alvo de queixas daquela estrutura à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em resposta a questões da agência Lusa sobre estas alegadas pressões, a DGRSP respondeu que "procede no estrito cumprimento da Lei e dos acordos sobre serviços mínimos estabelecidos em sede de Colégio Arbitral, exigindo o cabal cumprimento dos mesmos".

A DGRSP adianta que "aguarda com toda a serenidade as decisões que venham a ser tomadas pela PGR na sequencia das queixas que o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional alega aí ter apresentado".

O sindicato decretou uma greve entre 17 de novembro e 03 de janeiro, com exceção dos serviços mínimos e do trabalho urgente dos grupos de intervenção e cinotécnico, para exigir que o Governo cumpra o já negociado sobre a regulamentação do pagamento do trabalho extraordinário e plano plurianual de promoções e segundo curso de chefes, entre outras reivindicações, como a segurança.