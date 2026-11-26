Um sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter foi registado ontem, pelas 20h09, a noroeste do Porto Moniz, a uma profundidade de 25 quilómetros. O epicentro localizou-se a mais de 230 quilómetros do Funchal.

Foi o segundo abalo registado esta quarta-feira na Região da Madeira. Durante a madrugada, pelas 03h36, a Rede Sísmica Nacional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha detectado um sismo de magnitude 1,2, com epicentro a sul da Ribeira Brava e a 19 quilómetros de profundidade.

Com este último registo, sobe para 12 o número de sismos associados à Região da Madeira contabilizados durante este mês, incluindo dois na área designada Madeira-Tore.