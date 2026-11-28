O 'rapper' Plutonio anunciou hoje um segundo concerto no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em junho, depois de os bilhetes para a primeira data terem esgotado.

Após esgotar o concerto de 05 de junho de 2027, Plutonio anunciou hoje uma segunda data para o espetáculo, para 06 de junho de 2027.

A primeira data foi anunciada no final de uma corrida solidária que promoveu a favor das Aldeias de Crianças SOS.

Plutonio, nome artístico de Ricardo de Azevedo, editou o primeiro álbum "Histórias da minha life" em 2013. Seguiram-se "Preto e vermelho" (2016), "Sacrifício: Sangue, Lágrimas, Suor" (2019) - encarado como uma estreia, porque aconteceu num momento de grande sucesso entre fãs, como contou à Lusa em 2019 - "Ordem & Progresso" (2023) e "Carta de Alforria", editado em 2024.

Este ano lançou o quinto álbum de estúdio, editado a 05 de novembro, com o título "VENDETTA: Veni, Vidi, Vici".

O anúncio do segundo concerto no Estádio José Alvalade surge na sequência deste novo álbum, que "registou a maior estreia de sempre de um álbum no Spotify em Portugal na primeira semana, com as suas 25 faixas a ocuparem simultaneamente as 25 primeiras posições do top diário nacional da plataforma, e alcançou a certificação de Platina em apenas duas semanas", lê-se em comunicado.

No ano passado, Plutonio esgotou duas datas na MEO Arena, em Lisboa, a maior sala portuguesa de espetáculos, apontando agora a um estádio de futebol.

O antigo estádio de Alvalade, que o atual veio substituir, foi palco de vários concertos, a partir da década de 1980, tendo acolhido artistas e bandas como Michael Jackson, Rolling Stones, U2, Pink Floyd, Guns N' Roses, Tina Turner, Dire Straits, Bruce Springsteen, Sting, Depeche Mode, Metallica e GNR.

O novo Estádio de Alvalade, inaugurado em 06 de agosto de 2003 e com capacidade para cerca de 52 mil pessoas, também acolheu concertos, mas muito menos do que o anterior, tendo o último, dos AC/DC, acontecido em 03 de junho de 2009.