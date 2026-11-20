A Ordem dos Médicos (OM) confirmou hoje que recebeu uma "denúncia formal" sobre a falta de anestesiologistas no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, que aponta para uma "situação particularmente grave" no serviço de pediatria.

A denúncia foi feita pelos médicos da pediatria do hospital integrado na Unidade Local de Saúde São José (ULSSJ) que alertaram que a escala de novembro prevê seis turnos de 12 horas sem qualquer anestesiologista em presença física e 19 com apenas um, adiantou a ordem.

"Os médicos relatam ainda atrasos em intervenções e exames e alertam para riscos graves para crianças e jovens", avançou a organização liderada pelo bastonário Carlos Cortes, que garantiu que já está a intervir sobre esse assunto.

Em articulação com o conselho regional do sul e com o colégio da especialidade, a OM já notificou o conselho de administração da ULSSJ, a Direção Executiva do SNS e o Ministério da Saúde, exigindo o reforço urgente das equipas nos hospitais em situação crítica, com prioridade à resposta pediátrica do Hospital de Dona Estefânia (HDE).

Estas dificuldades no Hospital Dona Estefânia foram noticiadas pelo jornal Expresso, que adiantou que "as equipas da urgência relatam casos graves de crianças que ficaram sem os cuidados médicos indicados por falta de anestesistas durante a noite e pedem à Ordem dos Médicos que intervenha".

Em comunicado, a OM considerou ainda "inaceitável a persistência de graves insuficiências" nas equipas de anestesiologia do SNS e responsabilizou o ministério pela "incapacidade de assegurar a contratação e a retenção" dos especialistas necessários.

"As falhas de planeamento e a gestão desadequada dos recursos humanos estão a comprometer a capacidade de resposta hospitalar, com particular gravidade na Grande Lisboa e no Hospital de Dona Estefânia", alertou a ordem, recordando que, em setembro, estimou um défice superior a 600 anestesiologistas no setor público e apresentou propostas para reforçar a atratividade do SNS.

Numa resposta à Lusa, a ULSSJ reconheceu que, "apesar dos esforços desenvolvidos", estão previstos, durante este mês, sete turnos noturnos em que a resposta de anestesiologia é assegurada exclusivamente em regime de prevenção.

Apesar desta situação "não corresponder ao modelo de funcionamento desejável", decorrendo das dificuldades no preenchimento das escalas de anestesiologia recentemente agravadas por ausências imprevistas de profissionais, o "conselho de administração assume o seu compromisso de que tal facto não coloca em causa a qualidade e segurança da atividade desenvolvida", avançou a unidade de saúde.

Segundo a ULSSJ o serviço de urgência do HDE conta com seis médicos especialistas em pediatria e dois em cirurgia pediátrica em presença física 24 horas por dia, estando a presença física de dois anestesiologistas garantida diariamente entre as 08:00 e as 20:00, sendo esta também a "dotação que a instituição pretende assegurar durante o período noturno".

Sempre que não é possível garantir esta cobertura durante a noite, o modelo de organização das escalas prevê a presença física de um anestesiologista e a disponibilidade de um segundo profissional em regime de prevenção, explicou a ULSSJ.

Referiu também que, nas situações excecionais em que a resposta de anestesiologia é assegurada exclusivamente em regime de prevenção, o médico é acionado sempre que o responsável pela equipa da urgência de cirurgia pediátrica "considere necessária a sua intervenção".

Atualmente, a ULS conta com 76 especialistas em anestesiologia, 39 médicos internos da especialidade e 24 especialistas em regime de prestação de serviços, recursos que são "geridos transversalmente" pelos sete hospitais que integram a ULS, referiu ainda unidade de saúde.

No início de setembro, os nove chefes de equipa da urgência pediátrica do Hospital Dona Estefânia apresentaram a demissão dos cargos, alegando constrangimentos com a anestesiologia, com a ULS a adiantar que essas demissões se referiam exclusivamente às funções de coordenação e chefia que desempenhavam.