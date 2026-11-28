Público:

- "Mais de 40 narcolanchas e 42 toneladas de cocaína apreendidas em Portugal"

- "Perfil. Feijóo, o moderado que se fez mais duro para ganhar Espanha"

- "Trabalho. Idade da reforma sobe para 67 anos em 2028, o nível mais alto de sempre"

- "Especial Vinhos. Porque são tão caros os vinhos nos restaurantes"

- "Crise política. Chega ressuscita cabaz de Costa e PS pressiona Montenegro"

- "Banca. Sentença inédita obriga Banco de Portugal a pagar 1,8 milhões"

- "Nova lei. Mais 314 milhões para municípios na revisão das Finanças Locais"

Jornal de Notícias:

- "Três fins de semana longos e quatro pontes em 2027"

- "Clássico. No meio está a virtude que pode desatar o nó em jogo escaldante"

- "Metade dos jovens que fazem estágio ficam empregados na mesma empresa"

- "Juary, herói de Viena. Ex-jogador lendário do F.C. Porto morreu vítima de enfarte"

- "Justiça. Fuzileiro que matou PSP na noite vê pena ser agravada para 23 anos"

- "Combustíveis. Gasóleo abaixo dos dois euros pela primeira vez em três meses"

- "Saúde. Aveiro quer pôr juntas a marcar consultas e exames"

Correio da Manhã:

- "Idade da reforma sobe para 67 anos em 2028. Fator de penalização por aposentação antecipada aumenta para 18,04%. Dados do INE provocam adiamento para ter pensão completa"

- "Burla Estado em milhões e vive vida de luxo no Brasil. Condenado fugiu à justiça"

- "Gasóleo e gasolina descem na próxima semana"

- "Sesimbra: Casal evangélico na cadeia por escravizar mulher"

- "Polémica do OE: Governo recusa aplicar leis do parlamento"

- "Charneca da Caparica: Aluno de oito anos agride professora"

- "'Coveiro': Mascarado ataca mulher em Azeitão"

- "FC Porto-Sporting: Duelo à vista no Dragão"

- "Varandas veta advogado benfiquista"

- "Benfica: Rui Costa exige 'reação' à equipa"

O Jogo:

- "Juary 1959-2026. Grito para a eternidade"

- "Clássico. Duelo quente do campo aos gabinetes"

- "F.C. Porto. Geraldão, ex-central portista recorda partidas com os leões. 'Era como ir para a guerra'"

- "Sporting. Fonseca sabe travar dragões"

- "Benfica. A resposta é já a seguir"

A Bola

- "Mão de ferro. Marco Silva exige resposta imediata depois da humilhação do Benfica em Plzen"

- "Paulo Fonseca ganha o grupo"

- "Suárez, o caça-dragões. Colombiano já marcou por duas vezes ao F.C. Porto"

- "F.C. Porto. Borja Sainz ao ataque no clássico"

- "Juary 1959-2026. Morreu o herói de Viena"

- "Brasil. Artur Moraes recorda 10 anos após, tragédia da Chapecoense"

- "Taça Libertadores. Abel Ferreira luta hoje pelo 3.º troféu"

Record:

- "João Félix conta tudo em entrevista exclusiva: 'Foi por horas que não assinei pelo Benfica'"

- "Benfica: Prestianni salta do sofá. Argentino reentra nas opções. Apto para o Famalicão após falhar desastre de Plizen"

- "Rui Costa abanou o balneário: 'Isto não é o Benfica'"

- "Sporting: Arsenal quer Fresneda. Prioridade para 2027/28. BA e Irankunda espreitam onze. Rui Borges na lista do Rennes"

- "FC Porto: Borja Sainz garante: 'Vamos ver uma equipa sem medo'. Diogo Costa e Pepe che