Juary é recordado, clássico promete emoções e reforma sobe para os 67 anos
Público:
- "Mais de 40 narcolanchas e 42 toneladas de cocaína apreendidas em Portugal"
- "Perfil. Feijóo, o moderado que se fez mais duro para ganhar Espanha"
- "Trabalho. Idade da reforma sobe para 67 anos em 2028, o nível mais alto de sempre"
- "Especial Vinhos. Porque são tão caros os vinhos nos restaurantes"
- "Crise política. Chega ressuscita cabaz de Costa e PS pressiona Montenegro"
- "Banca. Sentença inédita obriga Banco de Portugal a pagar 1,8 milhões"
- "Nova lei. Mais 314 milhões para municípios na revisão das Finanças Locais"
Jornal de Notícias:
- "Três fins de semana longos e quatro pontes em 2027"
- "Clássico. No meio está a virtude que pode desatar o nó em jogo escaldante"
- "Metade dos jovens que fazem estágio ficam empregados na mesma empresa"
- "Juary, herói de Viena. Ex-jogador lendário do F.C. Porto morreu vítima de enfarte"
- "Justiça. Fuzileiro que matou PSP na noite vê pena ser agravada para 23 anos"
- "Combustíveis. Gasóleo abaixo dos dois euros pela primeira vez em três meses"
- "Saúde. Aveiro quer pôr juntas a marcar consultas e exames"
Correio da Manhã:
- "Idade da reforma sobe para 67 anos em 2028. Fator de penalização por aposentação antecipada aumenta para 18,04%. Dados do INE provocam adiamento para ter pensão completa"
- "Burla Estado em milhões e vive vida de luxo no Brasil. Condenado fugiu à justiça"
- "Gasóleo e gasolina descem na próxima semana"
- "Sesimbra: Casal evangélico na cadeia por escravizar mulher"
- "Polémica do OE: Governo recusa aplicar leis do parlamento"
- "Charneca da Caparica: Aluno de oito anos agride professora"
- "'Coveiro': Mascarado ataca mulher em Azeitão"
- "FC Porto-Sporting: Duelo à vista no Dragão"
- "Varandas veta advogado benfiquista"
- "Benfica: Rui Costa exige 'reação' à equipa"
O Jogo:
- "Juary 1959-2026. Grito para a eternidade"
- "Clássico. Duelo quente do campo aos gabinetes"
- "F.C. Porto. Geraldão, ex-central portista recorda partidas com os leões. 'Era como ir para a guerra'"
- "Sporting. Fonseca sabe travar dragões"
- "Benfica. A resposta é já a seguir"
A Bola
- "Mão de ferro. Marco Silva exige resposta imediata depois da humilhação do Benfica em Plzen"
- "Paulo Fonseca ganha o grupo"
- "Suárez, o caça-dragões. Colombiano já marcou por duas vezes ao F.C. Porto"
- "F.C. Porto. Borja Sainz ao ataque no clássico"
- "Juary 1959-2026. Morreu o herói de Viena"
- "Brasil. Artur Moraes recorda 10 anos após, tragédia da Chapecoense"
- "Taça Libertadores. Abel Ferreira luta hoje pelo 3.º troféu"
Record:
- "João Félix conta tudo em entrevista exclusiva: 'Foi por horas que não assinei pelo Benfica'"
- "Benfica: Prestianni salta do sofá. Argentino reentra nas opções. Apto para o Famalicão após falhar desastre de Plizen"
- "Rui Costa abanou o balneário: 'Isto não é o Benfica'"
- "Sporting: Arsenal quer Fresneda. Prioridade para 2027/28. BA e Irankunda espreitam onze. Rui Borges na lista do Rennes"
- "FC Porto: Borja Sainz garante: 'Vamos ver uma equipa sem medo'. Diogo Costa e Pepe che