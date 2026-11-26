A Câmara Municipal do Funchal vai interromper o abastecimento de água na Rua da Torrinha, na próxima sexta-feira, 27 de Novembro, devido a uma intervenção urgente na rede de distribuição.

A interrupção terá início pelas 09h30 e deverá prolongar-se durante cerca de seis horas, afectando o troço da Rua da Torrinha até ao número 68.

A autarquia informa que serão adoptadas medidas para minimizar os constrangimentos junto dos moradores, empresas e restantes entidades afectadas.