Pelo menos quatro pessoas morreram e 35 ficaram feridas hoje, num incêndio na central termoelétrica de Al Hartha, no sul do Iraque, provocado por uma avaria num gasoduto, que motivou a abertura de uma investigação.

As autoridades precisaram que o balanço oficial é ainda provisório e que a maioria das vítimas reside em habitações irregulares na zona.

Os feridos apresentam queimaduras e problemas respiratórios de diversa gravidade.

Todos foram "transportados para receberem os primeiros socorros e a assistência médica necessária", indicou o gabinete de comunicação das forças de segurança iraquianas, em comunicado divulgado nas redes sociais.

As autoridades anunciaram a abertura de uma investigação para determinar as causas e as circunstâncias do acidente, enquanto as equipas de saúde e de emergência continuam no local para assistir os feridos.