Os consumidores da Madeira passam a contar com a primeira loja inclusiva do Continente Modelo na Região, inaugurada em São Martinho, esta sexta-feira, num projecto que o director de Operações da marca na Região, João Pedro Santos, sublinhou ser pensado para tornar o espaço mais acolhedor e reforçar a autonomia durante as compras.

Segundo o responsável, a iniciativa visa fazer com que os consumidores se sintam bem e compreendidos num ambiente adaptado às suas necessidades, com a perspectiva de expandir o conceito a outras lojas na Região após a estreia de hoje.

A chegada deste conceito diferenciador à Madeira, o primeiro para pessoas singulares na Região, procura responder directamente ao dia-a -dia de quem visita a loja.

Entre os aspectos realçados por João Pedro Santos destacam-se uma maior autonomia no processo de compra, espaço físico adaptado ao acolhimento dos clientes, equipa formada para compreender e responder às necessidades de cada pessoa.

De resto, João Pedro Santos optou por não responder à observação de uma cliente sobre a existência de estacionamento para pessoas com deficiência no exterior mas sem acesso directo para cima, referindo apenas que o ponto será tomado em conta para avaliação. Preferiu igualmente não comentar as declarações do deputado madeirense Carlos Pereira, na Assembleia da República, sobre uma eventual intervenção da Autoridade da Concorrência devido à semelhança de preços entre as duas cadeias de retalho alimentar na Madeira.