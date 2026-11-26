Ainda faltavam dois meses para Dezembro, mas naquela manhã de Outubro de 2020 o Natal já tinha chegado à Madeira. Havia o pinheiro, a lapinha, as gambiarras e, à porta, aguardavam as Mães Natal, que ninguém estava à espera.

Os convidados eram agentes de viagens de um operador turístico nacional, e o desafio era fácil de enunciar e difícil de cumprir: como mostrar a quem vende viagens para a Madeira, aquilo que o nosso Natal tem de único?

Poderíamos ter feito uma apresentação com fotografias e números. Mas há coisas que um ecrã não transmite: o ambiente, os aromas, os sabores. Decidimos antecipar o Natal. Os agentes foram recebidos pelas Mães Natal, participaram num workshop de poncha e ajudaram a preparar o tradicional bolo de mel. Durante uma manhã, viveram o Natal madeirense antes de o terem de vender.

Não foi um caso isolado. Ao longo dos muitos anos de trabalho na promoção da Madeira, procurei sempre transformar apresentações em experiências.

Em 2019, no Congresso da APAVT, que se realizou por cá, tinha à minha frente cerca de 700 agentes de viagens e a missão de apresentar o calendário de eventos da Madeira. Em vez de somente apresentar no ecrã cada um deles, levei até à sala, um pouco de cada evento. Em sete momentos, a apresentação foi interrompida por entradas inesperadas: uma trupe de Carnaval a dançar no meio da plateia, a uma trupe de vestidos da Festa da Flor, passando por praticantes de BTT e uma escola de surf a dar vida ao Festival da Natureza. A surpresa deu lugar a sorrisos e aplausos.

Nas visitas de familiarização, vulgo Fam trips, convidava os agentes a participar em ações de reflorestação, contribuindo, também eles, para a renovação da floresta Laurissilva. Deixavam de ser visitantes que contemplam a paisagem e passavam a ter uma ligação real à nossa terra.

E nos webinares, quando tantas apresentações ficam presas a um monitor, procurei levar a Madeira connosco: fi-los em rooftops do Funchal, com a baía por trás, e no Porto Santo, junto à praia. Convidei empresas de animação turística a falar das suas experiências e, numa ocasião, até o Sr. Padre Toni, para explicar as festividades de Natal que tantos madeirenses e visitantes vivem com tanta intensidade.

Em todos estes casos, a ideia foi a mesma. A informação, os dados e os argumentos comerciais continuam a ser indispensáveis. Mas, quando alguém participa numa tradição, conhece quem a mantém viva ou planta uma árvore na nossa floresta, passa a ter uma história sua para contar. E as histórias pessoais têm uma força que nenhum catálogo consegue igualar.

A Madeira tem condições excepcionais para o fazer, não só pela beleza das suas paisagens, mas pelas tradições, pela cultura, pela gastronomia e, sobretudo, pelas pessoas que dão vida a tudo isso.

Podemos esquecer os números de uma apresentação ou as imagens de um catálogo. Dificilmente esquecemos aquilo que vivemos!