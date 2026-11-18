O stand do Megamotor tem disponível um modelo do Ford Ranger XLT, de 2024. Esta unidade está equipada com o motor 2.0 EcoBlue de 170 cavalos, associado a uma caixa manual de seis velocidades e tração integral 4WD. Apresenta-se em “estado irrepreensível”, com apenas 26 mil quilómetros, um único proprietário e histórico de manutenção completo, com todas as revisões realizadas na rede oficial Ford.

Preparado para enfrentar diferentes tipos de terreno e condições de condução, este automóvel dispõe de bloqueio do diferencial traseiro, controlo de descida em declive e vários modos de condução selecionáveis, incluindo os modos Neve/Escorregadio e Eco.

No habitáculo, a tecnologia inclui um ecrã tátil vertical de 10 polegadas com sistema SYNC 4, que integra uma interface intuitiva e os comandos digitais da climatização. A facilidade de utilização no dia a dia é complementada pela câmara traseira de alta-definição, com linhas de orientação dinâmicas, e pelos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, com representação gráfica no ecrã.

Ao nível da segurança e dos sistemas de assistência à condução, este Ford Ranger garante controlo de velocidade adaptativo, assistência ao limite de velocidade, sistema de manutenção na faixa de rodagem, assistente pré-colisão, assistência à travagem em marcha-atrás e assistente de arranque em subida. A lista de equipamento inclui ainda quatro vidros elétricos, retrovisores com regulação e rebatimento elétrico, sistema Start & Stop e Ford MyKey, proporcionando maior comodidade e funcionalidade em cada viagem.

O Ford Ranger 2.0 EcoBlue CD XLT 4WD está disponível por 41 500 euros. Para quem procura uma solução de financiamento, a simulação a 120 meses, sem entrada inicial, prevê uma mensalidade a partir de 554,93 euros*. A garantia é de 18 meses, por mútuo acordo.

Para conhecer esta unidade ou obter mais informações, contacte o Megamotor pelos números 291 934 107 / 913 454 545 / 913 454 540, ou visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Consulte também a oferta de veículos em www.megamotor.pt.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.