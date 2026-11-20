Matilde Jorge qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Madeira Ladies Open, ao vencer a turca Ada Kumru por 2-6, 6-4 e 6-1. A tenista portuguesa, terceira cabeça-de-série e actual 249.ª do ranking mundial WTA, deu a volta a um início difícil e manteve as esperanças nacionais na prova, que decorre no Funchal.

Segundo o comunicado remetido, depois de perder o primeiro set, a vimaranense conseguiu ajustar a estratégia e recuperar o controlo do encontro. Matilde teve dificuldades em contrariar a mobilidade de Kumru, procurando terminar os pontos demasiado cedo, mas conseguiu corrigir a abordagem e venceu o segundo parcial por 6-4. No terceiro set, assumiu desde cedo a vantagem e fechou o encontro com um expressivo 6-1. "Tive que mudar a forma como estava a jogar no primeiro set, ela (Kumru) movimenta-se muito bem e eu tentei terminar os pontos precipitadamente, mas percebi o erro e fui a tempo de corrigir", explicou a actual campeã nacional absoluta.

Independentemente do resultado na meia-final, Matilde Jorge vai ascender ao primeiro lugar do ranking mundial entre as tenistas portuguesas, ultrapassando a irmã Francisca, que abandonou a competição na primeira ronda devido a uma gastroenterite.

A adversária de Matilde ainda não está definida, uma vez que a chuva obrigou à interrupção do encontro entre a espanhola Celia Cervino Ruiz e a norte-americana Jenna Defalco. O jogo será retomado este sábado, às 10 horas. Na altura da paragem, a espanhola liderava por 7-5, mas Defalco estava perto de fechar o segundo set, com 5-3 e 15-40.

Na outra meia-final de singulares, já está confirmado o confronto entre a croata Lea Boskovic e a neerlandesa Arantxa Rus. Boskovic, actual 336.ª do ranking WTA e finalista da edição de 2023, venceu a sueca Nellie Taraba Wallberg por 6-3 e 6-2. Já Rus, 280.ª do mundo e antiga 41.ª, recuperou de um primeiro set perdido no tie-break frente à espanhola Charo Esquiva Banuls, acabando por vencer por 6-7 (4), 6-4 e 6-3.

Na competição de pares, a chinesa Min Liu e a italiana Carlotta Moccia garantiram a presença na final, depois de derrotarem a turca Ada Kumru e a neerlandesa Emma Van Poppel por 6-1 e 7-6 (2).

A segunda meia-final, entre a eslovena Kristina Novak e a bósnia Anita Wagner e a britânica Esther Adeshina e a italiana Camilla Zanolini, foi igualmente interrompida pela chuva. No momento da paragem, Novak e Wagner venciam por 2-1 no primeiro set.

Os resultados e restantes informações sobre o Madeira Ladies Open podem ser acompanhados no site oficial da Associação de Ténis da Madeira, em https://atmad.pt, e nas redes sociais da organização.