O líder parlamentar do Chega, Hugo Nunes, alertou, esta tarde, que a actuação do Governo Regional no processo da Quinta da Piedade, na Calheta, mantém a Região exposta a eventuais processos de litigância, defendendo maior clareza quanto ao destino a dar ao imóvel.

A Quinta foi expropriada por utilidade pública com o objectivo expresso de instalar um Centro de Dia destinado à população idosa. Contudo, passados cerca de 18 anos, o projecto nunca foi concretizado, encontrando-se actualmente o imóvel ao abandono e em avançado estado de degradação.

Hugo Nunes chamou ainda a atenção para os desafios colocados pelo envelhecimento da população madeirense e defendeu o reforço das respostas sociais públicas, considerando necessário que a Região disponha de mais equipamentos capazes de responder às necessidades da população idosa.

Relativamente à proposta apresentada pelo PS, o líder parlamentar do Chega considerou que o partido também não apresenta uma solução suficientemente sustentada, apontando a necessidade de avaliar o investimento necessário para recuperar e adaptar a Quinta da Piedade. "É fácil fazer política quando se ignora o custo das obras", afirmou.

O deputado defendeu, assim, que qualquer solução para o futuro daquele património deve ter em conta não apenas a necessidade de reforçar as respostas públicas para a população idosa, mas também a viabilidade financeira do investimento.