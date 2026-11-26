O tribunal de Sintra continua sem conseguir localizar as testemunhas chamadas a depor no julgamento de Duarte Lima e que estarão no Brasil, tendo pedido hoje, pela segunda vez, ajuda ao ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na sessão de hoje, a terceira deste julgamento, o juiz Carlos Camacho - que preside o coletivo responsável pelo julgamento do ex-líder parlamentar do PSD, acusado do homicídio de Rosalina Ribeiro, no Brasil - explicou ter pedido ajuda ao ministério dos Negócios Estrangeiros para que fosse anexado ao processo a certidão de óbito das testemunhas por localizar, mas sem sucesso.

"Mais uma vicissitude absolutamente anómala", apontou o juiz, em relação ao pedido feito ao ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo determinado hoje, mais uma vez, que fosse pedida ajuda a este ministério.

Em causa está a localização de testemunhas como Rosemary Espinola, amiga próxima de Rosalina Ribeiro, uma das primeiras pessoas a dar indicação do desaparecimento e chamada a depor logo na primeira sessão deste julgamento, que decorreu a 05 de novembro.

O tribunal de Sintra ainda não conseguiu ter uma resposta das autoridades brasileiras sobre a localização das testemunhas que deverão estar no Brasil ou, como disse o juiz Carlos Camacho - que preside o coletivo responsável pelo julgamento do ex-líder parlamentar do PSD, acusado do homicídio de Rosalina Ribeiro, no Brasil -, nem conseguiu saber se estas testemunhas estão vivas.

O juiz Carlos Camacho criticou a falta de resposta das autoridades do Brasil, num "incompreensível incumprimento das cartas rogatórias" enviadas há, pelo menos, seis meses.

Uma vez que não é possível saber se as testemunhas em questão estão vivas, o tribunal ainda chegou a apontar para hoje o depoimento de Michel Canals, chamado pela defesa, mas esta testemunha não estava disponível.

Face a este impasse, a única testemunha ouvida até agora, e que concluiu o seu curto depoimento hoje, foi o antigo inspetor Aurílio Nascimento.

O advogado de Duarte Lima, João Barroso Neto, recusou fazer perguntas a Aurílio Nascimento, uma vez que considera que a inquirição deste inspetor é ilegal, por ter sido contactado na semana passada pelo tribunal de Sintra para testemunhar e não por notificação via carta, que neste caso, como se encontra no Brasil, tem de ser feita através das autoridades brasileiras.

Este caso começou em dezembro de 2009, quando Rosalina Ribeiro, viúva do milionário Tomé Feteira, foi assassinada com dois tiros, em Maricá, perto do Rio de Janeiro, no Brasil, e encontrada no dia seguinte em Saquarema, numa estrada de terra batida, a cerca de 100 quilómetros do Rio de Janeiro.

O motivo do crime, defende o Ministério Público, terá sido uma transferência de 5,2 milhões de euros feita por Rosalina Ribeiro para uma conta do antigo líder parlamentar do PSD.

Segundo a acusação, o advogado queria que a viúva de Tomé Feteira assinasse um documento que comprovasse que o dinheiro transferido era, afinal, de Duarte Lima, mas Rosalina Ribeiro terá negado tal pedido. Perante a recusa, o advogado terá matado Rosalina Ribeiro.

Duarte Lima defendeu, ao longo dos últimos anos, que os mais de cinco milhões de euros diziam respeito a honorários devidos por anos de serviços prestados a Rosalina Ribeiro.