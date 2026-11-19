Os registos de Alojamento Local (AL) diminuíram pela primeira vez a nível nacional, de 126.208 no final de 2025 para 120.002 em Outubro (-4,9%), segundo um estudo divulgado hoje pela Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP).

A análise feita pela Nova SBE estima que o total possa ficar entre 92 mil e 97 mil após a actualização do registo, em função da regularização do seguro obrigatório.

No concelho de Lisboa, os registos ativos passaram de 20.155 no pico de 2022 para 11.838 a 6 de Outubro de 2026, uma redução de 41% que se deve sobretudo ao cancelamento administrativo de registos inactivos ("licenças fantasma") no início deste ano, aliado a regras mais restritivas e à suspensão de novos registos em algumas zonas.

O estudo concluiu que 82% dos registos estão fora dos concelhos de Lisboa e Porto, sendo o Algarve a região mais importante com 37%.

Em 2025, o AL acolheu cerca de 56,9 milhões de dormidas turísticas, o que representa 45% do total, e os hóspedes residentes no estrangeiro representaram 82% das dormidas em AL, de acordo com a análise, que combina dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Eurostat.

O maior impacto económico desta actividade não se sentiu, porém, no sector, mas sim nas despesas dos hóspedes, que atingiram cerca de 15,3 mil milhões de euros, em 2023, e representaram o equivalente a 5,4% do produto interno bruto (PIB) nacional, incluindo os efeitos directos, indirectos e induzidos, e o equivalente a cerca de 449 mil empregos, sobretudo nos sectores do comércio e da restauração, realçou a ALEP.

A análise mostrou ainda que oito em cada 10 titulares de AL no país têm um único registo e outros 15% têm dois ou três, "o que significa que 95% dos titulares têm, no máximo, três registos", vincou a associação, salientando ainda que 79% dos titulares são particulares e que as mulheres têm uma presença significativa no setor, representando 44% de todos os titulares.

"Este estudo veio confirmar o que já sabíamos e acabar de vez com alguns mitos que o debate mediático e polarizado criou. O alojamento local é feito, na sua grande maioria, por pequenos operadores", apontou o presidente da ALEP, Eduardo Miranda, citado em comunicado.

O Estudo do Impacto do Alojamento Local é da autoria de João Duarte, Pedro Brinca, Vinícius Vale e Fernando Perobelli, da Nova SBE.

Fundada em 2015, a ALEP defende os interesses dos titulares e operadores de AL e contava, em Março, com cerca de 3.200 associados.