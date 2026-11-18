O Comissário Europeu para a Ação Climática, Wopke Hoekstra, disse hoje que uma "eletrificação limpa mais ampla" deveria estar "no centro" de um eventual acordo na COP31 da Turquia, que o responsável ainda considera incerto.

A eletrificação limpa "é exatamente o que a Europa precisa e deveria também estar no centro de um acordo, caso consigamos chegar a um", declarou numa conferência de imprensa em Antália, depois de ter rejeitado publicamente na terça-feira a primeira versão da presidência turco-australiana, que visa a eletrificação de 35% dos sistemas energéticos globais até 2035 (sem referir que seja energia limpa).

"Com base na minha experiência neste tipo de negociação, a meio da última semana, é impossível dizer exatamente onde estaremos daqui a cerca de 48 horas ou talvez mais", acrescentou.

Na terça-feira a União Europeia (UE) rejeitou a primeira versão do documento publicada na segunda-feira pela copresidência da Turquia e da Austrália, criticando-o por se ter tornado uma "lista de desejos" ao incluir novos debates sobre financiamento e comércio.

Pouco depois da rejeição o ministro do Ambiente do Brasil, João Paulo Capobianco, pediu à equipa da UE para exercer a liderança na COP31, a conferência anual da ONU sobre o clima que este ano se realiza em Antália, na Turquia.

O representante da UE evitou entrar em polémicas e afirmou que a ronda de negociações do bloco europeu com outros parceiros tinha sido "muito boa e construtiva".

Entre eles, citou o grupo ABU (Argentina, Brasil e Uruguai), a AILAC (Associação Independente da América Latina e do Caribe), a China, a Coreia do Sul, a AOSIS (Aliança dos Pequenos Estados Insulares) e a África do Sul.

Questionado sobre quando falaria com países chave como a Índia e a Arábia Saudita - que foram acusados de bloquear a publicação atempada de um relatório do IPCC (Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas) -, Wopke Hoekstra disse que a essência da diplomacia não é só falar com os que já estão de acordo.

"Vamos falar com a Índia amanhã de manhã, e com a Arábia Saudita, não sei exatamente se e quando está agendado. Mas o essencial para nós continua a ser contactar cada um dos que estão aqui", afirmou. Wopke Hoekstra comentou ironicamente a suposta interferência no cronograma do IPCC e sobre aqueles que questionam os dados científicos: "Levámos muitos séculos a reconhecer que a Terra não é plana. Sugiro que não voltemos a isso, que continuemos a usar a ciência como base para as nossas ações na área climática."

Para o político neerlandês, "é vital que o mundo se mantenha unido no cumprimento dos compromissos" assumidos noutras cimeiras climáticas, incluindo Paris em 2015 e Dubai em 2023.

"Esta é a chave para tudo, e estes são compromissos que todos assinaram. Por isso, vamos garantir que os cumprimos: seja em relação à transição para longe dos combustíveis fósseis, triplicar a capacidade de energia renovável ou duplicar a eficiência energética", declarou.

O comissário explicou ainda que os decisores políticos não têm o luxo de escolher uma crise e deixar as outras em suspenso, razão pela qual a Europa é obrigada a lidar com quatro frentes simultaneamente: a crise climática, a "agressão" da Rússia na Ucrânia e outros atores, os problemas económicos e os desafios da inteligência artificial.