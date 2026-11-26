O Governo britânico submeteu hoje ao Parlamento a proposta de lei "Redução de Custos" (Parceria Europeia) para implementar dois dos acordos negociados com a União Europeia (UE) na semana passada em Bruxelas.

O diploma pretende implementar o acordo sanitário e fitossanitário (SPS) e o acordo de interligação dos sistemas de comércio de emissões de gases com efeitos de estufa (ETS).

A criação de uma Área Comum Sanitária e Fitossanitária Reino Unido-União Europeia, na qual ambas as partes se comprometem a manter os mesmos padrões de segurança alimentar, visa eliminar custos administrativos nas importações e exportações.

Segundo o Executivo britânico, esta medida tem o potencial para aliviar a pressão sobre os preços dos alimentos, referiu hoje num comunicado.

O Governo britânico saudou a dispensa de certificados sanitários de exportação, que podem custar até 200 libras (240 euros) cada, a eliminação das etiquetas "Not for EU" [Não destinado à UE] na maioria dos produtos e o fim de taxas de até 1.400 libras (1.700 euros) por cada carregamento de queijo ou salmão, estimando que tal vai "reabrir mercados a alguns produtos britânicos".

Segundo Londres, o maior mercado de carbono interligado do Reino Unido e da UE será o maior do mundo e poderá "aumentar em 16% as exportações agrícolas britânicas para a UE", além de remover barreiras comerciais e facilitar as relações económicas.

O projeto isenta exportações britânicas, incluindo aço e alumínio, do Mecanismo de Ajustamento de Carbono na Fronteira (CBAM) da União Europeia.

A legislação será apresentada, debatida e terá a primeira votação na generalidade em 07 de dezembro na Câmara dos Comuns, antes do debate na especialidade e apreciação pela Câmara dos Lordes, a câmara alta do Parlamento, nos próximos meses.

Ambas as medidas só estão previstas ser implementadas em 2018, após o processo de ratificação europeu.

Por concluir está um terceiro acordo para um Regime de Experiência para Jovens (YES), que permitirá a 100 mil jovens da União Europeia e do Reino Unido residir até três anos no outro território para trabalhar, estudar, fazer voluntariado ou simplesmente viajar.

As duas partes continuam a negociar o valor das propinas a pagar por estudantes europeus nas universidades britânicas.

Atualmente, estudantes da UE nas universidades britânicas pagam propinas muito superiores às cobradas aos estudantes britânicos de licenciatura, na ordem das 9.790 libras (11.700 euros) por ano.

Algumas universidades receiam que reduzir as propinas aos estudantes da UE ao mesmo nível piore a situação financeira das instituições.

O primeiro-ministro, Andy Burnham, afirmou na quarta-feira que "o acordo sobre as propinas ainda não está concluído" e descartou a possibilidade de o valor ser igual para estudantes da UE.

O líder trabalhista reiterou ainda que esta questão é separada e não inviabiliza os outros dois acordos.