Cláudia Gomes fez a intervenção na sessão solene do 25 de Novembro, em representação do PSD. Uma intervenção particularmente sentida pro ser filha de um militar Comando e ter convivido com alguns dos protagonistas do 25 de Novbembro de 1975.

"Assinalar o 25 de novembro de 75 é, acima de tudo, um dever de memória e de gratidão para com todos aqueles que contribuíram para consolidar a Liberdade e a Democracia em Portugal, garantindo às gerações seguintes, entre as quais a minha, o direito de viver num país livre. A democracia exige respeito pela vontade popular, pelas maiorias e pela pluralidade de opiniões. E rejeitar ou desvalorizar o 25 de novembro é ignorar uma etapa fundamental da consolidação da liberdade e da democracia em Portugal".

A deputada social-democrata lembrou, com relatos de protagonistas, o que foi período o PREC.

"O PREC, Processo Revolucionário então em curso, estava em marcha e significou nacionalizações, saneamentos, ocupações, cercos ao poder político, greves selvagens, silenciamento de jornais, atentados à bomba, roubo de armas nos quarteis, barricadas nas ruas, prisões arbitrárias muitas por delitos de opinião, exílios forçados e a reforma agrária, com a ocupação de residências e de áreas agrícolas, empresas comerciais e industriais, gerando um clima de terror e de ódio".

Imperava, diz, "não a liberdade, mas a libertinagem. As multidões permaneciam nas ruas num comício permanente; nos quartéis contavam-se espingardas… conspirava-se. Valia tudo para se alterar o processo político que se queria construir".

O 25 de Novembro, com a acção de militares moderados, mas também de políticos como Mário Soares, Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão.

Depois de uma pormenorizada recordação dos acontecimentos que levaram ao 25 de Novembro, passou ao "Portugal de hoje".

"Portugal, que passa por um momento de tumulto social em torno do direito à habitação.mUm direito à habitação constitucionalmente previsto, é certo. Com manifestações legítimas, nem tanto, por oferecer semelhanças a um tempo que não queremos voltar. Ouvimos de alguns manifestantes o incitamento ao ataque à propriedade privada, à expropriação de empresas, à destruição do Estado, à destruição da polícia, à destruição do capital, à destruição dos tribunais e à destruição dos media. Ouvimos manifestantes a incitar ao vandalismo e ao atentado à coisa pública. Ouvimos jornalistas que se sentiram ameaçados no exercício da sua profissão. Ouvimos manifestantes afirmarem que querem uma revolução".

Por outro lado, lamenta, há também "aproveitamento político, manietado por forças partidárias de esquerda" e lembrou as responsabilidades dos governos da 'geringonça" liderados pelo PS.

"Foi efetivamente a Geringonça que levou o país por este caminho e as responsabilidades políticas não podem ser apagadas. Os governos que tiveram a responsabilidade de decidir e de governar devem também responder pelos resultados das suas políticas, porque a memória política tem de ser uma exigência da democracia, caso contrário, cometeremos sempre os mesmos erros".

Se no plano nacional Portugal conheceu diferentes ciclos de governação, "com a presença maioritária do Partido Socialista no Governo da República", a Madeira, sublinha Cláudia Gomes, "seguiu um percurso diferente, com uma continuidade governativa do Partido Social Democrata desde a conquista da Autonomia, em 76, autonomia esta que permitiu desenvolver um projeto político próprio, assente na defesa dos interesses da Região e dos seus cidadãos, definindo prioridades e construindo respostas adequadas à nossa realidade insular".

A deputada lembra que "a Autonomia não constitui uma ameaça à soberania nacional. Pelo contrário, significa a afirmação do Estado Português no Atlântico. Defender a Madeira é também defender Portugal, e afirmar a nossa identidade regional é perfeitamente compatível com o orgulho de pertencermos a uma mesma Nação".

A estabilidade da Região constrói-se "precisamente neste equilíbrio: uma Autonomia respeitada, instituições fortes, responsabilidade política e uma relação de cooperação leal com os órgãos de soberania".

Terminou como começou, com uma homenagem aos militares que fizeram o 25 de Novemrbo e com o grito dos Comandos 'Mama Sume!'.