O CHEGA anunciou a aprovação, na Assembleia da República, de uma proposta que determina o levantamento dos imóveis públicos abandonados ou devolutos na Madeira, com vista à sua posterior cedência à Região para recuperação e transformação em habitação pública a custos acessíveis.

A iniciativa integra um conjunto de medidas apresentadas pelo partido para responder à crise habitacional, procurando aproveitar património do Estado actualmente sem utilização e aumentar a oferta de habitação sem depender exclusivamente de novas construções.

Para o deputado Francisco Gomes, coordenador do CHEGA na Comissão da Habitação, a aprovação representa um passo importante para encontrar soluções para as famílias madeirenses.

"É absolutamente inaceitável que o Estado tenha edifícios abandonados, fechados e entregues à degradação, enquanto milhares de famílias enfrentam dificuldades para encontrar uma casa que consigam pagar", afirmou.

O parlamentar defende que os imóveis públicos sem utilização devem ser colocados ao serviço da população, particularmente dos jovens, das famílias trabalhadoras e da classe média, que enfrentam dificuldades crescentes no acesso à habitação.

Francisco Gomes adverte, contudo, que a aprovação da proposta terá de ser acompanhada por medidas concretas do Governo da República, nomeadamente a identificação dos imóveis e os procedimentos necessários à sua cedência.

"Agora, é preciso garantir que não fica esquecida numa gaveta", concluiu.