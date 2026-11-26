Há 30 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o caso de uma jovem mãe madeirense que, depois de ter levado os dois filhos de Machico para França, negava as acusações de rapto e abandono e prometia lutar pela custódia das crianças.

Na edição de 26 de Novembro de 1996, Celina Freitas, de 26 anos, quebrava o silêncio e apresentava a sua versão de uma história que, durante quase duas semanas, havia gerado inquietação em Machico. "Vou lutar até ao fim para ficar com os meus filhos", assegurava, em entrevista telefónica ao DIÁRIO, a partir dos arredores de Paris.

As crianças, de sete e oito anos, encontravam-se desde o ano anterior sob custódia provisória do pai, por decisão judicial, tendo sido levadas pela progenitora junto à escola primária da Ribeira Seca, a 13 de Novembro.

A jovem emigrante justificava a sua decisão com o receio de nunca mais voltar a ver os filhos, depois de ter tomado conhecimento da intenção do pai de os levar para Inglaterra, onde passariam o Natal. Alegava, ainda, ter sido ameaçada de morte pelo marido, de quem estava separada há dois anos.

"Não foi rapto nenhum. Eu só fui buscar os meus filhos, porque achei que eles estavam a sofrer", argumentava.

Celina Freitas tinha chegado à Madeira a 9 de Novembro, acompanhada pelo seu companheiro e trazia já consigo as passagens aéreas das crianças. Durante cinco dias, esteve hospedada numa pensão do Funchal, sem que a própria família soubesse da sua presença na ilha. Tudo tinha preparado em segredo, por receio de que os familiares do marido a impedissem de concretizar os seus intentos.

"Perante a lei eu sei que posso ter agido mal, mas o meu coração e a minha dor de mãe falaram mais alto", reconhecia.

Apesar da queixa-crime apresentada pelos familiares do marido, a madeirense garantia que não andava fugida e que tanto as autoridades portuguesas como as francesas conheciam a sua morada. Entretanto, já tinha dado indicações ao seu advogado para apresentar uma petição urgente junto do Tribunal de Santa Cruz, com vista à obtenção da tutela dos filhos.

A jornalista que assinava a reportagem, chegou também a conversar telefonicamente com o filho mais velho. Meio envergonhado, o menino dizia estar bem, gostar da nova escola e não querer regressar à Madeira. Os dois irmãos já frequentavam um estabelecimento de ensino francês.

Confrontada com a possibilidade de o tribunal ordenar o regresso das crianças à ilha, Celina Freitas mantinha-se firme na sua posição. "De facto, é o juiz quem vai decidir, mas também não vou entregá-los assim facilmente. Tenho também os meus direitos e primeiro vão ter de ouvir as minhas razões", sublinhava.