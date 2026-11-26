A Força Aérea Portuguesa assegurou o transporte de 181 doentes em situação clínica grave, maioritariamente entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira e alguns casos para o território continental. Além disso, resgatou 15 vidas em missões de busca e salvamento.

Os números foram avançados pelo coronel Carlos Fernandes, comandante do aeródromo de manobra 3, no Porto Santo, estrutura que hoje assinala o 17.º aniversário.

Na sua intervenção, apontou ainda que o AM3 acolheu e apoiou 127 movimentos de aeronaves da Força Aérea, dos quais 52 associadas aos transportes aéreos militares, permitindo transportar 2.600 passageiros e aproximadamente 208 toneladas de carga.

O comandante recordou ainda a prontidão para responder à tempestade Kristin, que permitiu recolher, preparar e expedir por via aérea, mais de 30 toneladas de bens essenciais. “Mais do que a dimensão dos meios envolvidos, esta iniciativa demonstrou a capacidade da Força Aérea para unir esforços, mobilizar vontades e transformar a generosidade da comunidade numa resposta concreta às necessidades de quem mais precisava”, assumiu.

Outra das actividades em destaque foi o exercício conjunto Atlas 26.2, que se realizou entre 27 de Setembro e 3 de Outubro, em que envolveu cerca de 50 militares da Força Aérea e 4 aeronaves F-16M a operar a partir do aeroporto do Porto Santo.

De olhos no futuro, Carlos Fernandes indicou que a instalação de uma estação terrestre de comunicação com satélites na área de Pedras Vermelhas e a implementação prevista de um sensor óptico de vigilância espacial são importantes para a “relevância estratégica do Porto Santo e perspectivando novas responsabilidades e desafios para o AM-3”.

Paulo Barreto reconhece papel da Força Aérea para o Porto Santo

O Representante da República para a Região reconheceu, na sua intervenção, o papel da Força Aérea para a ilha do Porto Santo. “ Olhando o passado, foi graças à Força Aérea que o Porto Santo se constituiu como um ponto estratégico da defesa nacional e este aeroporto, onde agora nos encontramos, se tornou a infraestrutura mais importante no dia-a-dia da ilha”, disse Paulo Barreto.

O Representante assumiu que “é graças ao apoio da Força Aérea que todos os dias os porto-santenses sentem mais protegidos e próximos de todos os recursos, sobretudo na área da saúde que a Região Autónoma pode oferecer”.

Paulo Barreto reconheceu a atenção que tem sido dedicada à Região pelas Forças Armadas, nomeadamente na prioridade na afetação de meios militares, como forma de cumprir o preceito constitucional da continuidade territorial. O Representante afirma que tal deve continuar a acontecer.

“Nestes dias estranhos, em que a sombra da guerra nos preocupa, se é verdade que o aumento da despesa em equipamentos de defesa se torna imperioso, é desejável que esses recursos possam ser utilizados também, em tempos de paz, para serviço da comunidade”, considera.