Trabalhadores dos setores da saúde, educação e universidades venezuelanas realizaram hoje uma greve parcial de 12 horas, a primeira desde que Delcy Rodríguez assumiu como presidente interina da Venezuela, para exigir aumentos salariais e subsídios de Natal dignos.

De acordo com balanços divulgados pelos sindicatos e organizações gremiais locais, a paralisação registou uma adesão média de 80% a nível nacional, atingindo os 90% nas universidades públicas e entre 60% e 80% nos centros hospitalares, onde foram mantidos apenas os serviços mínimos de urgência.

Em Caracas, os manifestantes, incluindo reformados e pensionistas, bloquearam importantes vias de circulação, entre elas a autoestrada Francisco Fajardo, junto à Universidade Central da Venezuela (UCV), e a autoestrada que liga a capital ao vizinho estado costeiro de La Guaira, em Catia.

"Os trabalhadores estão na rua e vamos continuar. Não pode ser que nos continuem a pagar um subsídio simbólico como eles querem. Têm de se sentar [à mesa], porque caso contrário todos os dias vamos bloquear a autoestrada", disse o dirigente sindical do setor hospitalar Mauro Zambrano aos jornalistas.

Na capital da Venezuela, há registo de protestos pacíficos, simultâneos, nas localidades de Plaza Venezuela, San Martin, Catia, Plaza O'Leary, Caricuao, Altagracia, Antímano, durante os quais foram exibidos cartazes com mensagens como "salários infames", "aumento salarial já", "exigimos salários dignos" e "Governe quem governar os direitos do povo se defendem".

O canal privado de televisão Venevisión divulgou, pela primeira vez, imagens dos protestos que a imprensa local diz terem ocorrido também em outras regiões do país, entre elas nos estados de Aragua, Anzoátegui, Apure, Barinas, Carabobo, Zulia, Bolívar e Lara.

Ainda segundo a imprensa local, as ações de protesto foram apoiadas por mais de 120 organizações sindicais e profissionais.

Os manifestantes contestam o facto de o salário mínimo e a pensão base permanecerem congelados desde março de 2022 em 130 bolívares mensais, o equivalente a cerca de 12 cêntimos de euro à taxa de câmbio oficial atual, um valor que contrasta com os 240 dólares (218,22 euros) de rendimento mensal no setor privado.

Rejeitam também o pagamento fracionado de 150 dólares (136,40 euros) do subsídio de Natal e exigem que seja de 960 dólares (873 euros), que dizem estar previsto nas convenções coletivas.

"Esta paralisação é apenas o início porque não vamos abandonar as ruas. Vamos chegar a uma greve geral. Se o governo quiser travar a greve geral que comece a pensar nos trabalhadores", disse Deyanira Romero, representante do Sindicato dos Trabalhadores Universitários, aos jornalistas.

Os professores denunciam que o setor está em "emergência humanitária" e reclamam à presidente interina Delcy Rodríguez que o país tem dinheiro suficiente para dar um salário e uma bonificação digna aos trabalhadores.

Entre os reformados, que também se juntaram em vários estados, as críticas centraram-se na perda do poder de compra das pensões e dos subsídios pagos pelo Estado.

Denunciam que receberam um subsídio de 1.600 bolívares, que equivalem a 2,5 dólares (2,27 euros), valor insuficiente para comprar um quilo de ossos e exigem segurança abrangente, uma pensão e uma habitação digna, assim como ajudas para a alimentação e medicamentos.

Esta foi a primeira greve desde que em janeiro de 2026 Delcy Rodríguez assumiu a presidência interina da Venezuela, após a operação militar norte-americana que em 3 desde janeiro levou à captura do então presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.