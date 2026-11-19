O vereador do Chega na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, destacou, após a reunião de Câmara de hoje, a decisão de retirar os autocarros do parque de estacionamento do 2000, uma medida que o partido tinha defendido durante a campanha eleitoral, no âmbito da retirada dos transportes pesados do centro da cidade.

O autarca apontou também a degradação da rede viária do concelho, sobretudo nas zonas altas, considerando que o estado das estradas se agravou na sequência das recentes intempéries, nomeadamente das depressões Bruna e Charles. Segundo afirmou, a Câmara ainda não apresentou um plano de intervenção para resolver estes problemas.

Outra das propostas abordadas foi a criação da figura do provedor do munícipe, que, na perspectiva do vereador, contribuiria para assegurar a legalidade, a transparência e a pluralidade dos actos administrativos da autarquia.