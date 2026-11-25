Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos propõe que o fisco comece a notificar as empresas proativamente dos benefícios fiscais a que têm direito, porque muitas PME desconhecem os incentivos para os quais são elegíveis.

A recomendação faz parte do estudo "Fiscalidade e Competitividade: A competitividade do sistema fiscal português", da autoria dos economistas Ricardo Duque Gabriel, Márcia Silva Pereira e João Quelhas, num projeto coordenado pelo professor de direito fiscal Sérgio Vasques.

Os investigadores entendem que esta ideia da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) passar a notificar as empresas de forma proativa corrige "o facto de muitas Pequenas e Médias Empresas (PME) não estarem a par dos benefícios para os quais são elegíveis".

A iniciativa, sublinham, "diminui os custos de acesso e promove equidade entre as empresas com e sem capacidade de planeamento fiscal sofisticado".

Com este modelo, "os incentivos tornar-se-iam, também, mais visíveis para investidores estrangeiros que avaliam Portugal como destino", vincam.

Os autores realizaram um inquérito a empresas, no qual verificaram que as micro e pequenas empresas recorrem com maior frequência exclusivamente a serviços de contabilidade externa, por contraponto às maiores, que têm uma capacidade superior de fazer planeamento fiscal, conseguindo "desenvolver estratégias fiscais mais sofisticadas.

Os investigadores propõem também uma avaliação dos benefícios fiscais ao nível dos grupos empresariais, que multiplicam o acesso a incentivos nos impostos "através da fragmentação em subsidiárias, fazendo com que o peso das grandes empresas nos benefícios fiscais quase duplique quando a análise é feita ao nível do grupo".

Para os autores, "a avaliação da atribuição de benefícios fiscais de forma consolidada corrigiria esta distorção e promoveria uma menor assimetria entre empresas de diferentes dimensões".

Os investigadores admitem que "o impacto orçamental rigoroso seja difícil de quantificar", mas sublinham que esta proposta "reforçaria a previsibilidade do sistema e limitaria o uso excessivo".

Os investigadores sublinham ainda que "o tempo de cumprimento das obrigações fiscais em Portugal excede significativamente a média europeia, penalizando, sobretudo, as pequenas e médias empresas, que não dispõem de capacidade para internalizar estes custos".

No inquérito às empresas que realizaram, os autores concluem que "cerca de uma em cada três empresas" que não têm a certeza de quanto vão pagar de IRC atribuem essa causa às tributações autónomas, "que afetam sobretudo as empresas menores".

"A complexidade do sistema cria condições para que as grandes empresas negociem tratamentos preferenciais, distorcendo a concorrência", vincam os autores.

Ao mesmo tempo, dizem, "as constantes alterações legislativas agravam a incerteza e dificultam o planeamento a médio prazo", o que levam os economistas a propor algumas medidas corretivas.

Além da maior transparência nos critérios de elegibilidade dos benefícios fiscais, propõem "modernizar o sistema de reporte das tributações autónomas", pensar num "compromisso plurianual de estabilidade" fiscal e "a disponibilização de microdados a investigadores e organismos", para a avaliação das políticas públicas.

Em relação às tributações autónomas -- que são pagas no IRC pelas empresas em determinadas situações (por exemplo, despesas não documentadas ou encargos com automóveis das empresas) --, o estudo defende que haja uma "integração digital, cruzando bases de dados existentes (e fatura, registo automóvel, IUC)", para automatizar o cálculo, reduzir os custos de contexto e evitar erros de classificação.

A atual "monitorização linha a linha de cada despesa, com taxas diferenciadas por categoria, gera custos administrativos elevados e contencioso fiscal frequente", advertem.