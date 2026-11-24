A agência de informações dos EUA (CIA) e o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (DNI) sofreram recentemente um ciberataque envolvendo informações não classificadas, noticiaram hoje vários meios de comunicação social norte-americanos.

A CIA e o gabinete do DNI detetaram recentemente esta intrusão, de acordo com o New York Times, que citou responsáveis norte-americanos e fontes próximas do caso sob anonimato.

O ataque atingiu uma rede informática dedicada à análise de informação de "fontes abertas", ou seja, dados acessíveis ao público, detalharam as fontes.

Na semana passada, os meios de comunicação norte-americanos noticiaram ataques cibernéticos contra o Departamento de Agricultura e o FBI (polícia federal), sendo este o segundo sofrido pela polícia federal norte-americana desde setembro, segundo a estação CNN.

A agência policial federal estava a investigar uma intrusão no National Crime Information Center (NCIC) por parte de alegados piratas informáticos.

O NCIC dispõe de uma base de dados nacional de informações criminais que liga os serviços policiais a nível federal, estadual e local, e é utilizada para partilhar informações sobre mandados de detenção e verificações de antecedentes.

Em setembro, um grupo de 'hackers' conhecido como ShinyHunters teve como alvo dados pessoais sensíveis de funcionários, provenientes de um site de ofertas de emprego do FBI.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, classificou no sábado como "nada bom" o ataque informático noticiado pela imprensa contra o Departamento da Agricultura e o FBI, dias após falhas repetidas em setores estratégicos do país.

Nas mesmas declarações à Fox News, Trump associou estes ciberataques às suspeitas que menciona frequentemente sobre a idoneidade do sistema eleitoral dos Estados Unidos.

Sem apresentar quaisquer elementos que sustentassem eventuais suspeitas, o Presidente manifestou a esperança de que a investigação em curso possa revelar novos elementos sobre a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, que Trump sempre considerou uma afronta e tenta levar a tribunal.

O chefe de Estado também considerou que estes recentes incidentes poderiam trazer novos elementos para alimentar as suas acusações de fraude eleitoral, até à data infundadas, nas eleições presidenciais de 2020, nas quais nunca reconheceu a derrota.

Grandes falhas ocorridas nas últimas semanas já perturbaram os deslocamentos, as comunicações e o comércio online de muitos utilizadores em todo o território dos Estados Unidos, afetando até mesmo a NSA, a agência de informações norte-americana.

O responsável pela cibersegurança da Casa Branca, Sean Cairncross, foi demitido na semana passada, na sequência destas falhas repetidas.

Trump tentou por várias vezes tranquilizar a opinião pública, pedindo calma aos cidadãos, e as autoridades afirmaram que as várias falhas não estavam relacionadas com qualquer atividade criminosa.

Os problemas informáticos no FBI e no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) foram classificados como ataques cibernéticos, o que os distingue de falhas como as do serviço de e-mail Outlook da Microsoft ou do regulador da aviação norte-americano (FAA).