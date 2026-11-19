O Partido Trabalhista Português (PTP-Madeira) levanta suspeitas sobre a sequência de decisões do Governo Regional relativamente à concessão do Campo de Golfe da Ponta do Pargo, na Calheta, depois de ter sido divulgado um estudo encomendado pelo próprio Executivo que conclui pela inviabilidade financeira do projecto.

O partido estranha que o relatório só tenha sido tornado público depois de o concurso ter ficado deserto, de ter sido prorrogado e de o preço-base dos terrenos ter sido reduzido.

Em comunicado, os trabalhistas questionam a decisão de manter o estudo sem divulgação até à apresentação de um requerimento parlamentar, considerando que a sua publicação tardia levanta dúvidas sobre a condução do processo.

O PTP recorda que o Governo Regional investiu dezenas de milhões de euros na infra-estrutura, que apresentou como um projecto estratégico para o concelho da Calheta.

Considera contraditório que o Executivo tenha encomendado um estudo que aponta para a inviabilidade económica da sua própria aposta e só o tenha divulgado depois de alteradas as condições da concessão. "Ninguém acha isto estranho?", questiona a dirigente trabalhista.

Raquel Coelho admite que a divulgação do relatório possa preparar o terreno para uma nova desvalorização do património público e uma eventual entrega da infra-estrutura a privados por um valor inferior. O PTP exige, assim, esclarecimentos sobre a cronologia e os motivos que levaram o Governo a tornar público o estudo apenas nesta fase do processo.