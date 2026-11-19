O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) participou com uma equipa de 11 profissionais de informática no CIBER PERSEU 26, exercício nacional de cibersegurança promovido pelo Exército Português. A 15.ª edição decorreu entre 16 e 19 de Novembro.

O exercício simulou ciberataques para avaliar a rapidez de actuação, a articulação entre equipas e a aplicação dos procedimentos de resposta a incidentes. Para o IASAÚDE, a participação visa reforçar a protecção dos dados e dos sistemas de informação e assegurar a continuidade dos serviços em caso de incidente.

Na Madeira, a organização coube à Secretaria Regional das Finanças, através do Gabinete Regional para a Conformidade Digital, Protecção de Dados e Cibersegurança, em articulação com a Direcção Regional de Informática. Além do IASAÚDE, participaram entidades como o SESARAM e a Protecção Civil.